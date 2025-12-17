МИД выразил соболезнования близким мальчика, убитого в школе в Одинцово

Фото: Виталий Смольников / ТАСС

МИД России выразил соболезнования родным ученика четвертого класса Успенской средней общеобразовательной школы, который погиб 16 декабря при нападении подростка с ножом.

«МИД России выражает глубокие соболезнования таджикистанской стороне, родным погибшего и пострадавшим при нападении», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она также рассказала, что после появления сообщений о трагедии российская сторона оперативно направила предложение о содействии в посольство Таджикистана в России.

Во вторник, 16 декабря, 15-летний школьник с ножом и газовым баллончиком напал на охранника и учеников Успенской средней школы в поселке Горки-2 Одинцовского округа. В результате был убит десятилетний ученик.

Вскоре подростка задержали. СК возбудил уголовные дела об убийстве и покушении на убийство — ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса.