Военная операция на Украине⁠,
0

Премьер Бельгии связал коммунизм и поддержку репарационного кредита

Сюжет
Военная операция на Украине
Барт де Вевер
Барт де Вевер (Фото: Chris J Ratcliffe / Reuters)

Некоторые государства поддержали репарационный кредит, так как пережили коммунизм. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в интервью Politico.

Глава бельгийского правительства перечислил державы, выступающие за упомянутую инициативу. Среди них — Германия, Польша, страны Балтии и Скандинавии.

«Чем ближе ты живешь к России и чем лучше помнишь, что на самом деле означает коммунизм, когда тебе приходится его пережить, тем сильнее мотивация сделать это… Это вполне понятно, и это не упрек», — сказал Барт де Вевер.

Политик подчеркнул, что упомянутые государства образовали «большой и влиятельный блок», к мнению которого склоняется Еврокомиссия. По словам премьера, главное — понять, «что скажет Европа».

Politico узнало о главной цели стран ЕС на саммите в Брюсселе
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

В Брюсселе 18–19 декабря проходит саммит Евросоюза. Politico сообщало, ссылаясь на высокопоставленного чиновника ЕС, что основной задачей встречи является необходимость убедить Бельгию поддержать репарационный кредит.

Де Вевер подчеркнул 18 декабря, что Бельгия не откажется от условий для использования российских активов, одним из которых являются юридические гарантии от других стран Евросоюза. Премьер неоднократно подчеркивал, что Бельгия не будет единолично нести ответственность за потенциальные судебные иски со стороны России, все эти риски должны быть разделены между странами ЕС.

Банк России подал иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы. Источники РБК сообщили, что точная сумма претензий составляет 18 172 971 903 836 руб.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Авторы
Теги
Софья Полковникова
коммунизм репарационный кредит Бельгия

Лента новостей
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 94,15 (+0,34) Инвестиции, 12:39 Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 80,38 (+0,95) Инвестиции, 12:39
ЕС обсудит судьбу активов России. В каких странах они заморожены Экономика, 12:49
Парламент Казахстана запретил пропаганду ЛГБТ Политика, 12:47
Шесть трендов туризма: куда, как и почему путешествуют россияне РБК и Ozon Travel, 12:41
Новые важные годы: 3 преимущества тех, кому за сорок Образование, 12:35
Хотят торговать и консультировать: о каких бизнесах мечтают россиянеПодписка на РБК, 12:31
Киберугрозы-2025: F6 назвала основные тренды вымогателей, утечек, фишинга Компании, 12:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:28
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
В Баку запросили Варданяну пожизненный срок Общество, 12:28
Как малый бизнес превращает операционку в стратегическое преимущество Отрасли, 12:23
Зеленский рассказал о поиске США компромисса по Донбассу Политика, 12:21
«Человек-паук» получил 15 суток за перфоманс у суда по делу Долиной Общество, 12:19
Экспертиза установила состояние Долиной при сделке. Как развивалось дело Экономика, 12:16
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Гендиректор BP объявил о своей немедленной отставке Бизнес, 12:11