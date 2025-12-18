Премьер Бельгии связал коммунизм и поддержку репарационного кредита

Барт де Вевер (Фото: Chris J Ratcliffe / Reuters)

Некоторые государства поддержали репарационный кредит, так как пережили коммунизм. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в интервью Politico.

Глава бельгийского правительства перечислил державы, выступающие за упомянутую инициативу. Среди них — Германия, Польша, страны Балтии и Скандинавии.

«Чем ближе ты живешь к России и чем лучше помнишь, что на самом деле означает коммунизм, когда тебе приходится его пережить, тем сильнее мотивация сделать это… Это вполне понятно, и это не упрек», — сказал Барт де Вевер.

Политик подчеркнул, что упомянутые государства образовали «большой и влиятельный блок», к мнению которого склоняется Еврокомиссия. По словам премьера, главное — понять, «что скажет Европа».

В Брюсселе 18–19 декабря проходит саммит Евросоюза. Politico сообщало, ссылаясь на высокопоставленного чиновника ЕС, что основной задачей встречи является необходимость убедить Бельгию поддержать репарационный кредит.

Де Вевер подчеркнул 18 декабря, что Бельгия не откажется от условий для использования российских активов, одним из которых являются юридические гарантии от других стран Евросоюза. Премьер неоднократно подчеркивал, что Бельгия не будет единолично нести ответственность за потенциальные судебные иски со стороны России, все эти риски должны быть разделены между странами ЕС.

Банк России подал иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы. Источники РБК сообщили, что точная сумма претензий составляет 18 172 971 903 836 руб.