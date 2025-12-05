Лариса Долина рассказала в телеэфире, как ей угрожали мошенники
Народная артистка России Лариса Долина, комментируя резонансное дело о продаже ее квартиры, рассказала, что мошенники следили за ней, а также угрожали ей и ее детям. Так, например, когда дочери уехали на дачу, самой Долиной позвонил один из мошенников со словами: «Вы не волнуйтесь, мы за ними присмотрим». Подробностями певица поделилась в анонсе телепередачи «Пусть говорят».
«Почему я молчала все это долгое время? Потому что сначала я была в шоке. Я была в таком шоковом состоянии, что не понимала, как мне жить дальше», — заявила артистка.
Долина добавила, что после начала судебных разбирательств она согласилась не разглашать информацию в интересах следствия.
В прошлом году Долина продала женщине по имени Полина Лурье свою пятикомнатную квартиру в центре Москвы по цене ниже рыночной — как позже указала артистка, под влиянием мошенников. Когда обман вскрылся и Лурье попросила Долину покинуть жилплощадь, обе подали в суд. В марте сделка была признана фиктивной, а в конце ноября суд отказался вернуть Лурье купленную квартиру, также она не получила назад деньги. Адвокат покупательницы Светлана Свириденко обратилась в Верховный суд России.
На этой неделе ВС истребовал дело для изучения. Также в суд поступила жалоба на решения о признании сделки по продаже жилья Долиной недействительной.
