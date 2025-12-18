Трамп 18 декабря подпишет оборонный бюджет с $400 млн для Киева в 2026-м

Дональд Трамп (Фото: Tom Brenner / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп в 18:00 18 декабря (02:00 мск) подпишет закон об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) с $400 млн для Киева в 2026 году. Это следует из расписания Трампа, опубликованного на сайте Белого дома.

Всего в законе более 3 тыс. страниц. Он предусматривает, что оборонный бюджет на 2026 год составит $901 млрд. Как отмечает The Guardian, NDAA на 2026 финансовый год предусматривает $800 млн для Украины — по $400 млн в течение каждого из следующих двух лет. Закон также выделяет $175 млн на поддержку обороны Латвии, Литвы и Эстонии, а также предусматривает иные инициативы.

Палата представителей США одобрила NDAA 11 декабря, 17 декабря закон принял сенат со счетом голосов 77 против 20.

Администрация Трампа ранее запрашивала сумму оборонного бюджета на $8 млрд меньше. В ноябре Трамп заявил, что США перестали тратить деньги на Украину.

NDAA принимается ежегодно уже более шести десятилетий, отметила The Guardian.

Россия осуждает любую помощь Украине, включая финансовую и военную.