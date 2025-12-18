 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Трамп 18 декабря подпишет оборонный бюджет с $400 млн для Киева в 2026-м

Сюжет
Военная операция на Украине
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Tom Brenner / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп в 18:00 18 декабря (02:00 мск) подпишет закон об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) с $400 млн для Киева в 2026 году. Это следует из расписания Трампа, опубликованного на сайте Белого дома.

Всего в законе более 3 тыс. страниц. Он предусматривает, что оборонный бюджет на 2026 год составит $901 млрд. Как отмечает The Guardian, NDAA на 2026 финансовый год предусматривает $800 млн для Украины — по $400 млн в течение каждого из следующих двух лет. Закон также выделяет $175 млн на поддержку обороны Латвии, Литвы и Эстонии, а также предусматривает иные инициативы.

Палата представителей США одобрила проект масштабного военного бюджета
Политика
Дональд Трамп

Палата представителей США одобрила NDAA 11 декабря, 17 декабря закон принял сенат со счетом голосов 77 против 20.

Администрация Трампа ранее запрашивала сумму оборонного бюджета на $8 млрд меньше. В ноябре Трамп заявил, что США перестали тратить деньги на Украину.

NDAA принимается ежегодно уже более шести десятилетий, отметила The Guardian.

Россия осуждает любую помощь Украине, включая финансовую и военную.

Теги
Персоны
Софья Полковникова
Дональд Трамп оборонный бюджет Сенат
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года

