За ночь над Россией сбили 47 беспилотников

В период с 23:00 до 07:00 мск средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 47 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило в телеграм-канале Минобороны.

Из них 31 дрон ликвидировали над Брянской областью, пять — над Черным морем, по четыре — над Белгородской и Ростовской областями. Три беспилотника уничтожили над Ростовской областью.

Ранее Минобороны сообщало о 30 дронах, сбитых в период с 20.00 до 23.00 мск. Их уничтожили над Крымом и Черным морем.

Минувшей ночью после атаки дронов на порт Ростова погибли два члена экипажа танкера. Судно загорелось после налета беспилотников, пожар потушили на площади 20 кв. м. Разлива нефтепродуктов удалось избежать. Еще три члена экипажа получили ранения.

В Батайске пострадали семь человек, четверым из них медицинскую помощь оказали на месте, троих госпитализировали. Один из пострадавших позже скончался.

Также дроны повредили два корпуса многоэтажки-новостройки в Ростове и два частных дома в Батайске. В новостройке, по данным спасательных служб, пострадавших не было.