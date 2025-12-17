За три часа над российскими регионами сбили 30 беспилотников

В период с 20:00 до 23:00 мск средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 30 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.

Из них 17 дронов сбили над территорией Крыма, 13 — над акваторией Черного моря.

В ночь на 17 декабря в результате атаки дронов на Славянский район Кубани пострадали два человека, также были повреждены не менее пяти домов, сообщил краевой оперштаб. Раненых госпитализировали, им была оказана необходимая медицинская помощь.

По данным оперштаба, осколки дронов были обнаружены в частном секторе города Славянска-на-Кубани и в поселке Прибрежный. В результате происшествия ряд домов получил повреждения. Была приостановлена работа 21 детского сада и трех школ.