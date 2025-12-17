 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

За три часа над российскими регионами сбили 30 беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

В период с 20:00 до 23:00 мск средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 30 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.

Из них 17 дронов сбили над территорией Крыма, 13 — над акваторией Черного моря.

Силы ПВО сбили более 20 летевших на Москву беспилотников
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

В ночь на 17 декабря в результате атаки дронов на Славянский район Кубани пострадали два человека, также были повреждены не менее пяти домов, сообщил краевой оперштаб. Раненых госпитализировали, им была оказана необходимая медицинская помощь.

По данным оперштаба, осколки дронов были обнаружены в частном секторе города Славянска-на-Кубани и в поселке Прибрежный. В результате происшествия ряд домов получил повреждения. Была приостановлена работа 21 детского сада и трех школ.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Минобороны беспилотники Крым Черное море

Материалы по теме
В Краснодарском крае обломки дронов упали на территории НПЗ
Политика
Силы ПВО сбили более 20 летевших на Москву беспилотников
Политика
В Саратове дроны атаковали объекты инфраструктуры, двое погибли
Политика
