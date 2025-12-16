 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

«Коалиция желающих» подготовила план развертывания войск на Украине

Стармер: «коалиция желающих» подготовила план по развертыванию войск на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине

«Коалиция желающих» разработала планы по усилению обороноспособности Украины и возможному развертыванию войск на ее территории при необходимости, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, отвечая на вопросы парламентариев страны. Трансляция велась в канале Reuters на YouTube.

«Мы обсудили это с военными планировщиками и сказали им, что нам нужны военные планы для воздушных, морских и наземных операций, а также для собственных сил Украины. Так что теперь у нас есть военные планы по каждому из этих направлений», — сказал он.

Стармер отметил, что при необходимости планы могут предусматривать наземное развертывание, однако ключевым вопросом остается достижение «справедливого и прочного мира».

«Коалиция желающих» — это объединение более чем из 30 стран, главным образом европейских, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине. Координирующую роль в нем играют Франция и Великобритания.

В заявлении канцелярии британского премьера говорится, что планируется создание возглавляемых Европой «многонациональных сил Украина» за счет стран-добровольцев в рамках «коалиция желающих» и при поддержке США. Эти силы наряду с обеспечением безопасности неба и моря должны содействовать восстановлению украинских вооруженных сил.

Германия разработала план военного сотрудничества с Украиной
Политика
Владимир Зеленский и&nbsp;Франк-Вальтер Штайнмайер

Заявление Стармера прозвучало на фоне переговоров представителей США и европейских лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они состоялись 14 и 15 декабря в Берлине.

Reuters со ссылкой на неназванного представителя США сообщил ранее, что главной темой переговоров в немецкой столице стали гарантии безопасности Украине. По данным агентства, нерешенным остается вопрос о территориях. После переговоров украинский президент Владимир Зеленский назвал эту тему болезненной и сложной.

Москва ранее заявляла, что не согласна с размещением западных войск на Украине в рамках мирного соглашения. Расширение НАТО — прямая угроза интересам России, заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, «появление войск, вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или национальными флагами, ничего в этом плане не меняет, это нам, конечно же, неприемлемо».

