В Севастополе при отражении атаки ВСУ сбили три воздушные цели

Фото: Минобороны России

В Севастополе работает ПВО — идет отражение атаки ВСУ, сообщил глава региона Михаил Развожаев.

Предварительно, над акваторией моря в районе Качи сбили 3 воздушных цели. По данным Спасательной службы Севастополя, на которые сослался губернатор, гражданские объекты в городе не пострадали.

Развожаев призвал граждан сохранять спокойствие, а также соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах. Около 10 минут назад он объявил в Севастополе воздушную тревогу.

Регион неоднократно подвергался украинским атакам. Так, 30 ноября Развожаев предупредил, что военные в Севастополе отражают атаку ВСУ. Вскоре он сообщил, что осколки от сбитого украинского беспилотника ранили 15-летнюю девочку.