Жителя Севастополя арестовали за подготовку подрыва памятника флоту
ФСБ задержала 57-летнего жителя Севастополя, планировавшего подрыв памятника в честь 300-летия российского флота, сообщила пресс-служба регионального ведомства, передает «РИА Новости».
По данным спецслужбы, уроженец Винницкой области придерживался украинской националистической идеологии и собирал данные о военных объектах и последствиях обстрелов ВСУ в Севастополе для их публикации на проукраинских интернет-ресурсах.
Также мужчина планировал подрыв памятника «300 лет российскому флоту», установленного в сквере в центре города. Для осуществления этой цели мужчина приобрел компоненты для изготовления самодельной бомбы и собрал радиоуправляемое взрывное устройство. При обыске бомбу изъяли.
Против мужчины возбудили уголовное дело о незаконном хранении взрывных устройств и о приготовлении к теракту. Суд отправил его под стражу.
Максимальное наказание по данным статьям предусматривает пожизненное лишение свободы.
В начале ноября 60-летнего украинца Павла Чибисова приговорили к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима за подготовку теракта против российских военнослужащих и главы Запорожской области.
По данным следствия, Чибисов, находясь в Севастополе, получил от куратора из ВСУ координаты тайника с самодельными взрывными устройствами для подрыва автомобиля военнослужащих и главы Запорожской области.
Мужчину задержали, в отношении него возбудили дело по статьям о незаконном хранении взрывчатых веществ и приготовлении к террористическому акту.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде десяти лет колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тыс. руб.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили