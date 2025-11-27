Жителя Севастополя арестовали за подготовку подрыва памятника флоту

Video

ФСБ задержала 57-летнего жителя Севастополя, планировавшего подрыв памятника в честь 300-летия российского флота, сообщила пресс-служба регионального ведомства, передает «РИА Новости».

По данным спецслужбы, уроженец Винницкой области придерживался украинской националистической идеологии и собирал данные о военных объектах и последствиях обстрелов ВСУ в Севастополе для их публикации на проукраинских интернет-ресурсах.

Также мужчина планировал подрыв памятника «300 лет российскому флоту», установленного в сквере в центре города. Для осуществления этой цели мужчина приобрел компоненты для изготовления самодельной бомбы и собрал радиоуправляемое взрывное устройство. При обыске бомбу изъяли.

Против мужчины возбудили уголовное дело о незаконном хранении взрывных устройств и о приготовлении к теракту. Суд отправил его под стражу.

Максимальное наказание по данным статьям предусматривает пожизненное лишение свободы.

В начале ноября 60-летнего украинца Павла Чибисова приговорили к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима за подготовку теракта против российских военнослужащих и главы Запорожской области.

По данным следствия, Чибисов, находясь в Севастополе, получил от куратора из ВСУ координаты тайника с самодельными взрывными устройствами для подрыва автомобиля военнослужащих и главы Запорожской области.

Мужчину задержали, в отношении него возбудили дело по статьям о незаконном хранении взрывчатых веществ и приготовлении к террористическому акту.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде десяти лет колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тыс. руб.