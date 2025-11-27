 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Жителя Севастополя арестовали за подготовку подрыва памятника флоту

Сюжет
Военная операция на Украине

Жителя Севастополя арестовали за подготовку подрыва памятника флоту
Video

ФСБ задержала 57-летнего жителя Севастополя, планировавшего подрыв памятника в честь 300-летия российского флота, сообщила пресс-служба регионального ведомства, передает «РИА Новости».

По данным спецслужбы, уроженец Винницкой области придерживался украинской националистической идеологии и собирал данные о военных объектах и последствиях обстрелов ВСУ в Севастополе для их публикации на проукраинских интернет-ресурсах.

Также мужчина планировал подрыв памятника «300 лет российскому флоту», установленного в сквере в центре города. Для осуществления этой цели мужчина приобрел компоненты для изготовления самодельной бомбы и собрал радиоуправляемое взрывное устройство. При обыске бомбу изъяли.

Против мужчины возбудили уголовное дело о незаконном хранении взрывных устройств и о приготовлении к теракту. Суд отправил его под стражу.
Максимальное наказание по данным статьям предусматривает пожизненное лишение свободы.

ФСБ предотвратила подрыв железной дороги в Краснодаре
Общество
Фото:Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

В начале ноября 60-летнего украинца Павла Чибисова приговорили к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима за подготовку теракта против российских военнослужащих и главы Запорожской области.

По данным следствия, Чибисов, находясь в Севастополе, получил от куратора из ВСУ координаты тайника с самодельными взрывными устройствами для подрыва автомобиля военнослужащих и главы Запорожской области.

Мужчину задержали, в отношении него возбудили дело по статьям о незаконном хранении взрывчатых веществ и приготовлении к террористическому акту.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде десяти лет колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тыс. руб.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Севастополь ФСБ задержание памятник подрыв
Материалы по теме
ФСБ предотвратила подрыв железной дороги в Краснодаре
Общество
Прокурор запросил 28 лет обвиняемому в подрыве машины офицера в Москве
Политика
В Польше отпустили украинцев, задержанных после подрыва путей
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 91,5 (+0,54) Инвестиции, 13:11 Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 78,59 (-0,37) Инвестиции, 13:11
В Белгороде при атаке дронов повреждены административное здание и гараж Политика, 13:33
Министр напомнил, что в школах в КНДР стал обязательным русский язык Общество, 13:29
Atlantic рассказал о причинах изменения подхода Трампа к урегулированию Политика, 13:26
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 13:21
Покупательнице не вернули купленную у Долиной квартиру Общество, 13:16
«Российские вина заслуживают свою цену»: отельер — Радио РБК Вино, 13:14
АвтоВАЗ рассказал, когда вернется к пятидневной рабочей неделе Авто, 13:12
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Травмы 90-х: почему начальники создают атмосферу скрытности в компании Образование, 13:12
Мамиашвили рассказал об ожиданиях по возвращению флага и гимна борцам Спорт, 13:11
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:07
Рябков заявил, что фокуса на обмене заключенными между США и Россией нет Политика, 13:07
Пользователи Мax получили быстрый доступ к своим документам из «Госуслуг» Технологии и медиа, 13:06
Аэропорт Махачкалы закрыли для полетов Политика, 12:59
В США 20-летний баскетболист умер после полученной в матче травмы головы Спорт, 12:58