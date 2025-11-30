 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Девочка пострадала от осколков сбитого дрона в Севастополе

Развожаев: девочка пострадала от осколков сбитого дрона в Севастополе
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Севастополе осколки от сбитого украинского беспилотника ранили 15-летнюю девочку в парке Победы, сообщил в телеграм-канале глава региона Михаил Развожаев. Девочку госпитализировали.

«Ребенок в тяжелом состоянии, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — уточнил губернатор.

Развожаев призвал жителей Севастополя соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытиях или безопасных местах.

Власти Севастополя и Новороссийска сообщили об отражении атаки с воздуха
Политика
Фото:Global Look Press

Об отражении атаки ВСУ в Севастополе средствами ПВО ранее сообщил глава региона. Все службы города приведены в состояние боевой готовности.

До этого ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками 24 и 23 ноября — тогда над Черным морем сбили не менее трех дронов, пострадавших и повреждений не было.

