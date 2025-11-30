Девочка пострадала от осколков сбитого дрона в Севастополе
В Севастополе осколки от сбитого украинского беспилотника ранили 15-летнюю девочку в парке Победы, сообщил в телеграм-канале глава региона Михаил Развожаев. Девочку госпитализировали.
«Ребенок в тяжелом состоянии, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — уточнил губернатор.
Развожаев призвал жителей Севастополя соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытиях или безопасных местах.
Об отражении атаки ВСУ в Севастополе средствами ПВО ранее сообщил глава региона. Все службы города приведены в состояние боевой готовности.
До этого ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками 24 и 23 ноября — тогда над Черным морем сбили не менее трех дронов, пострадавших и повреждений не было.
