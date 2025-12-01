Пострадавшая при атаке ВСУ в Севастополе девочка перенесла операции
Девочка 15 лет, пострадавшая при атаке украинских дронов на Севастополь, перенесла несколько операций, она находится в очень тяжелом состоянии, сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.
«Состояние девочки, пострадавшей от атаки ВСУ на Севастополь, оценивается специалистами как крайне тяжелое и нестабильное», — написал в посте Развожаев.
Он уточнил, что пациентку перевезут в Москву, если ее состояние стабилизируется.
Вечером 30 ноября Развожаев предупредил, что военные в Севастополе отражают атаку ВСУ, позже сообщил о ранении девочки осколками от сбитого БПЛА.
Подростка госпитализировали в тяжелом состоянии.
