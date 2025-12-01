 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Пострадавшая при атаке ВСУ в Севастополе девочка перенесла операции

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Девочка 15 лет, пострадавшая при атаке украинских дронов на Севастополь, перенесла несколько операций, она находится в очень тяжелом состоянии, сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.

«Состояние девочки, пострадавшей от атаки ВСУ на Севастополь, оценивается специалистами как крайне тяжелое и нестабильное», — написал в посте Развожаев.

Он уточнил, что пациентку перевезут в Москву, если ее состояние стабилизируется.

Девочка пострадала от осколков сбитого дрона в Севастополе
Политика
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Вечером 30 ноября Развожаев предупредил, что военные в Севастополе отражают атаку ВСУ, позже сообщил о ранении девочки осколками от сбитого БПЛА.

Подростка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Севастополь подросток дроны Михаил Развожаев
Михаил Развожаев фото
Михаил Развожаев
политик, губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
Материалы по теме
Над Россией за ночь сбили 32 дрона
Политика
Над Ленинградской областью отразили атаку дронов
Политика
В Северной Осетии и Ставропольском крае сообщили об угрозе атаки дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 11:26 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 11:26
Объемы торгов на криптобиржах упали до минимума с июня. В чем причина Крипто, 11:46
Axios узнал, что в Майами обсудили возможные будущие границы Украины Политика, 11:45
Гладков заявил о сокращении аппарата правительства региона из-за бюджета Политика, 11:45
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
Песков ответил на вопрос о личном письме Козака Путину после отставки Политика, 11:40
Как Google и Pixar создают психологическую безопасность в командах Образование, 11:35
Бизнес растет, деньги исчезают: кто съедает прибыль на самом делеПодписка на РБК, 11:30
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Здоровье без границ: как развивается экспорт медицинских товаров Национальные проекты, 11:29
Как в Бурятии собралась пробка в десятки километров длиной. Видео Общество, 11:22
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Как управленческая культура вывела молодой стартап в лидеры ИИ-обучения РБК Компании, 11:00
Росаккредитация опровергла запрет ввоза в Россию праворульных машин Общество, 10:55
Пострадавшая при атаке ВСУ в Севастополе девочка перенесла операции Политика, 10:50
«Кей-поп-охотницы на демонов 2». Дата и возможный сюжет Life, 10:49