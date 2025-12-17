 Перейти к основному контенту
В Госдуме подсчитали, сколько человек в России участвуют в дропперстве

Луговой: более 2 млн человек участвуют в дроп-схемах на территории России
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
В дропперстве на территории России участвуют более 2 млн человек, заявил первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Его цитирует ТАСС.

Дроппер, или дроп (от англ. drop, «сбрасывать») — тот, чья банковская карта используется для транзита или обналичивания похищенных денег. В конце сентября глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля заявил, что в России число дропов-физлиц, помогавших мошенникам, достигло 1,2 млн человек.

«Проблема заключается катастрофическая в том, что количество дропов не уменьшается. Я с сомнением отношусь к заявлениям о том, что количество дропов уменьшилось», — сказал Луговой.

ЦБ сообщил о доле подростков среди участников дропперских схем
Финансы
Фото:Владислав Шатило / РБК

Депутат уточнил, что чуть менее трети от общего числа дропперов, около 30%, — граждане соседних государств, преимущественно Средней Азии. Он также рассказал о дроп-схеме «самолетных туров»: люди прилетают, открывают в банках счета, передают свои банковские карты и улетают.

В июне президент Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности для дропперов. Максимально возможное наказание — шесть лет лишения свободы. Менее чем через месяц в России возбудили первое уголовное дело о дропперстве.

