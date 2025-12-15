Захарова сообщила о погибших при теракте в Сиднее россиянах

Фото: AAP/ Dean Lewins / Reuters

Среди жертв стрельбы 14 декабря на пляже Бонди-Бич в Сиднее, где собравшиеся отмечали еврейский религиозный праздник Ханука, есть граждане России, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее заявление опубликовано на сайте МИДа.

«Как стало известно, среди жертв теракта, к сожалению, есть и наши соотечественники, постоянно проживающие в Австралии», — сообщила представитель. Она подчеркнула, что МИД решительно осуждает нападение террористов.

Российское дипведомство выступает за «бескомпромиссную борьбу с терроризмом» во всех его формах и призывает к объединению усилий всех стран для противодействия этой угрозе.

От имени России Захарова выразила глубокие соболезнования семьям погибших, сочувствие всем пострадавшим и пожелала раненым скорейшего выздоровления.

Материал дополняется