Расстрелявшие людей в Сиднее террористы прошли подготовку на Филиппинах

Фото: Flavio Brancaleone / Reuters

Террористы, которые открыли огонь по людям на пляже в Сиднее, проходили военную подготовку на Филиппинах. Об этом сообщили ABC News и Reuters. Подозреваемые вдохновились идеями «Исламского государства» (ИГ, признано в России террористической организацией и запрещено), сообщили в полиции Австралии, уточняет Reuters.

Предполагаемые стрелки — 50-летний мужчина и его 24-летний сын. В минувшем месяце они были на Филиппинах, где готовились к теракту, утверждают источники ABC. Кроме того, в машине младшего стрелка были найдены СВУ и символика ИГ.

Террористы начали использовать территорию островного государства для подготовки еще в 1990-х, cообщает ABC News. Их лагеря находились на Минданао — втором по величине острове архипелага. Однако в последние годы мощь «Исламского государства» в регионе ослабла и сократилась до разрозненных ячеек, уточнило Reuters.

Теракт произошел во время мероприятия в честь праздника Хануки, на пляже в этот момент находились несколько тысяч отдыхающих. По последним данным, погибли 16 человек, включая одного из нападавших. Официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщала, что среди жертв есть граждане России.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе рассказал, что один из стрелков ранее попадал в поле зрения правоохранителей. Его дело расследовали в 2019 году, однако тогда власти не увидели в будущем террористе интереса для следствия.