Как риелтор и партнер Трампа по гольфу стал переговорщиком по Украине Стив Уиткофф и будущий президент США познакомились еще в 1980-х

Дональд Трамп объявил, что спецпосланник Стив Уиткофф, прежде курировавший Ближний Восток, войдет в команду переговорщиков по Украине. Благодаря каким качествам партнер Трампа по гольфу оказался во внешней политике — в статье РБК

Стив Уиткофф (Фото: Annabelle Gordon / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Как Уиткофф сблизился с Трампом и вошел в его администрацию

Стив Уиткофф родился 15 марта 1957 года в Нью-Йорке в еврейской семье. У его отца был бизнес по производству женской одежды, а мать была дизайнером интерьеров. В 1983 году Уиткофф получил диплом юриста в частном Университете Хофстра в Хемпстеде, штат Нью-Йорк.

После окончания университета он устроился работать в юридическую фирму Dreyer & Traub, где специализировался на сделках с недвижимостью. Именно там Уиткофф впервые встретил Трампа, который был клиентом его фирмы. Знакомство с успешным бизнесменом и героем таблоидов произвело на молодого Уиткоффа столь сильное впечатление, что он решил оставить прежнее поприще и заняться торговлей недвижимостью. В 1985 году он вместе с бывшим коллегой Ларри Глаком основал компанию Stellar Management Company, которая скупала недорогие здания в районах Вашингтон-Хайтс и Бронкс в Нью-Йорке, а затем стала действовать и на Манхэттене. Первые пару лет Уиткофф совмещал бизнес с юридической практикой в фирме Rosenman & Colin. В 1997 году он основал Witkoff Group.

Статья The Wall Street Journal от 1998 года характеризует Уиткоффа как предпринимателя, не боящегося идти на риск. Как выяснили ее авторы, первые большие деньги будущий политик получил в возрасте 17 лет: Уиткофф делал ставки на ипподроме. На выигрыш он купил подержанный спорткар, но тем же летом был вынужден его продать после череды неудачных ставок. После этого на бега он не возвращался, но азарта не утратил.

Издание пишет, что Уиткофф сколотил свою империю, скупая жилые и офисные помещения в Нью-Йорке с сильным дисконтом, причем чаще всего полностью на заемные средства. Его частым кредитором выступала финансовая фирма Lehman Brothers, банкротство которой стало отправной точкой мирового экономического кризиса 2008 года; под одну из сделок он занял у компании 98% стоимости актива.

В купленных зданиях Уиткофф делал ремонт, а затем сдавал их в аренду или продавал, либо же закладывал, чтобы купить новые. Поначалу предприниматель сам занимался обслуживанием принадлежащих ему зданий, чтобы снизить расходы на фоне разразившегося кризиса на рынке недвижимости: 31 декабря 1991 года он покинул семейное застолье, чтобы помочь вырыть траншею под водопроводную трубу в Гарлеме.

В 1998 году, когда вышла статья WSJ, в собственности предпринимателя уже было 30 офисных зданий стоимостью $2,5 млрд, причем 80% от этой суммы он был должен банкам. Сейчас личное состояние Уиткоффа, по разным данным, составляет от $500 млн до $1 млрд. В собственности Witkoff Group находится 51 объект недвижимости в Лондоне, Майами и Нью-Йорке.

В 1990-х годах знакомство между Трампом и Уиткоффом переросло в дружбу. В последние годы оба предпринимателя проводят много времени во Флориде, где играют в гольф. Именно Уиткофф составлял компанию республиканцу в Trump International Golf Club 16 сентября 2024 года, когда охрана политика заметила затаившегося в кустах вооруженного мужчину. Впоследствии этот инцидент был расценен как покушение на убийство.

Как Уиткофф занялся украинским урегулированием

Вскоре после победы на президентских выборах Трамп объявил о решении назначить Уиткоффа своим спецпосланником по Ближнему Востоку. «Стив — очень уважаемый бизнесмен и филантроп, который сделал каждый проект и сообщество, в котором он участвовал, более сильным и процветающим. Стив будет неутомимым борцом за мир, и мы все будем им гордиться», — объяснил свой выбор республиканец.

Несмотря на то что у Уиткоффа нет ни дипломатического образования, ни опыта работы на связанных с внешней политикой должностях, решение Трампа мало кого удивило: в свой первый президентский срок он поручил Ближний Восток не карьерному дипломату, а своему зятю Джареду Кушнеру. В январе также сообщалось, что Уиткоффу может быть поручено вести переговоры о новой ядерной сделке с Ираном, к которой активно призывает американский президент.

11 февраля спецпосланник Трампа прилетел с необъявленным визитом в Москву, по итогам которого забрал в США бывшего учителя англо-американской школы Марка Фогеля, в 2022 году приговоренного к 14 годам за незаконное хранение и контрабанду наркотиков. Взамен Вашингтон передал России Александра Винника, арестованного по запросу США в Греции в 2017 году по обвинению в отмывании денег через созданную им криптобиржу BTC-e.

Телеведущий Fox News Шон Хэннити утверждает, что, находясь в Москве, Уиткофф провел переговоры с Владимиром Путиным, которые продлились три с половиной часа. Их содержание неизвестно, да и сам факт встречи не подтвердили ни в Кремле, ни в Белом доме. Однако уже на следующий день состоялся первый официальный телефонный разговор между лидерами России и США.

Рассказывая о содержании этой телефонной беседы 12 февраля, президент США Дональд Трамп также назвал состав американской команды переговорщиков: госсекретарь США Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и Уиткофф. В президентском посте не упоминалось имя спецпосланника по Украине генерала в отставке Кита Келлога, хотя в Белом доме заверили, что он «остается важной частью команды», работающей над мирным урегулированием.

Вероятно, на решение Трампа вверить Уиткоффу украинский трек повлияли те же соображения, что и при его назначении спецпосланником по Ближнему Востоку. «У нас есть люди, которые знают все о Ближнем Востоке, но они не умеют вести разговор должным образом... Он отличный переговорщик», — объяснял американский президент в январе свой выбор.

Уиткофф, видимо, действительно обладает силой убеждения. По данным Times of Israel, именно он склонил Биньямина Нетаньяху заключить сделку о перемирии с ХАМАС, достигнув большего прогресса за одну встречу, чем команда Джо Байдена за несколько месяцев. «Уиткофф не дипломат. Он говорит не как дипломат, его не интересуют дипломатические манеры и дипломатический протокол. Он бизнесмен, который хочет быстро заключить сделку и необычайно агрессивно продвигается вперед», — заявил Haaretz израильский дипломат на условиях анонимности. Схожей оценкой поделися источник The Telegraph, близкий к президенту США: «Уиткофф — животное. Он крутой нью-йоркский риелтор. Трампу нравится, что он избил Биби (Биньямина Нетаньяху. — РБК), так что теперь Уиткофф, вероятно, будет ведущим переговорщиком».

В отличие от Келлога, который известен «ястребиными» взглядами и предлагал принудить Россию к переговорам при помощи экономического давления, Уиткофф, во всяком случае в публичном поле, делает ставку на личные взаимоотношения между лидерами России и США. «Я думаю, что у них была прекрасная дружба, и я думаю, что теперь она продолжится, и это действительно хорошо для всего мира», — заявил он после возвращения из Москвы.