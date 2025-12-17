Трамп запретил въезд в США для граждан Палестины и еще семи стран

Президент США Дональд Трамп ввел полный запрет на въезд в США граждан Буркина-Фасо, Лаоса, Мали, Нигера, Сьерра-Леоне, Южного Судана, Сирии и Палестины. Прокламация президента опубликована на сайте Белого дома.

«Эти ограничения <...> применяются как к въезду мигрантов, так и к въезду немигрантов», — добавил республиканец. Кроме того, Трамп принял решение полностью ограничить въезд в США лиц, использующих проездные документы, выданные или одобренные Палестинской национальной администрацией.

США не признали Палестину государством. В России государственность и суверенитет Палестины признаны с 1988 года.

Трамп также оставил в силе полный запрет на въезд для граждан из Афганистана, Мьянмы, Чада, Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Запрет на въезд гражданам этих стран Трамп ввел в июне.

Помимо того, президент принял решение частично ограничить въезд для граждан Анголы, Антигуа и Барбуды, Бенина, Кот-д'Ивуара, Доминики, Габона, Гамбии, Малави, Мавритании, Нигерии, Сенегала, Танзании, Тонги, Замбии и Зимбабве. Трамп оставил в силе частичное ограничение на въезд для граждан Бурунди, Кубы, Того и Венесуэлы.

Борьба с нелегальной миграцией в США для Трампа — одно из ключевых направлений деятельности на президентском посту во время второго срока. В конце ноября республиканец сообщил о планах выдворить из США всех мигрантов, которые приехали ради убежища. В конце октября он утвердил сокращение квоты на прием беженцев со 125 тыс. до 7,5 тыс. человек в следующем финансовом году (начался в США с 1 октября).