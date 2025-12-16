 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

Школьникам не понадобилась госпитализация после нападения в Одинцово

Фото: Виталий Смольников / ТАСС
Фото: Виталий Смольников / ТАСС

Детей не госпитализировали после нападения ученика с ножом в школе в поселке Горки-2 Одинцовского округа, сообщила в телеграм-канале уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Ранее она написала, что пострадавших школьников доставили в Детский научно-клинический центр им. Л.М. Рошаля для оказания необходимой помощи.

«По обновленной информации, госпитализированных после трагедии в Подмосковье детей на данный момент нет», — уточнила омбудсмен.

Львова-Белова также выразила соболезнования семье погибшего при нападении на школу ребенка и выразила готовность оказать необходимую поддержку семьям пострадавших школьников.

СК опубликовал кадры из подмосковной школы, где было совершено нападение
Общество

Нападение произошло днем во вторник, 16 декабря. 15-летний девятиклассник пришел в Успенскую среднюю общеобразовательную школу с ножом, ранил охранника и нескольких школьников. Один из детей, десятилетний ученик четвертого класса, погиб. Также пострадал охранник, его госпитализировали. Школьников эвакуировал персонал учебного заведения, нападавший был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

По факту нападения Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 105 Уголовного кодекса (убийство). Подросток признал вину.

После инцидента во всех школах в Одинцово были усилены меры безопасности, на дежурство поставили сотрудников Росгвардии и полиции.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Одинцово Школа нападение на школу нападения с ножом омбудсмен

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Школьники и учителя рассказали о напавшем на подростков в Одинцово
Общество
Все школы в Одинцово усилили безопасность после нападения с ножом
Общество
СПЧ призвал удалить видео убийства в подмосковной школе
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 93,81 (+0,58) Инвестиции, 20:27 Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 79,43 (-0,02) Инвестиции, 20:27
Столица делового туризма: почему Москва лидирует в тренде bleisure Тренды, 20:37
Какие перспективы у российского фондового рынка Отрасли, 20:30
NASDAQ попросила у SEC разрешения запустить почти круглосуточные торги Инвестиции, 20:29
Трансформация закупок: новые приоритеты российского бизнеса Отрасли, 20:29
Патриарх Кирилл раскритиковал удаление религиозных символов с купюр Общество, 20:25
Что такое машинное обучение и как оно меняет букмекерский бизнес Спорт, 20:22
Песков оценил влияние ЕС на переговоры фразой «ничего хорошего» Политика, 20:20
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Как развивается российское двигателестроение Отрасли, 20:19
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
На месте нападения в школе в Одинцово нашли муляж взрывного устройства Общество, 20:13
Авербух заявил, что «унизительно радоваться» допуску юниоров на турниры Спорт, 20:11
Подросток дал признательные показания о нападении на школу в Одинцово Общество, 20:00
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:59
Персональная мотивация: как работодатели борются за менеджеров Отрасли, 19:59