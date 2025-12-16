Школьникам не понадобилась госпитализация после нападения в Одинцово

Фото: Виталий Смольников / ТАСС

Детей не госпитализировали после нападения ученика с ножом в школе в поселке Горки-2 Одинцовского округа, сообщила в телеграм-канале уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Ранее она написала, что пострадавших школьников доставили в Детский научно-клинический центр им. Л.М. Рошаля для оказания необходимой помощи.

«По обновленной информации, госпитализированных после трагедии в Подмосковье детей на данный момент нет», — уточнила омбудсмен.

Львова-Белова также выразила соболезнования семье погибшего при нападении на школу ребенка и выразила готовность оказать необходимую поддержку семьям пострадавших школьников.

Нападение произошло днем во вторник, 16 декабря. 15-летний девятиклассник пришел в Успенскую среднюю общеобразовательную школу с ножом, ранил охранника и нескольких школьников. Один из детей, десятилетний ученик четвертого класса, погиб. Также пострадал охранник, его госпитализировали. Школьников эвакуировал персонал учебного заведения, нападавший был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

По факту нападения Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 105 Уголовного кодекса (убийство). Подросток признал вину.

После инцидента во всех школах в Одинцово были усилены меры безопасности, на дежурство поставили сотрудников Росгвардии и полиции.