Раненных при нападении в школе в Одинцово госпитализировали

Video

Раненных при нападении школьника с ножом в школе в поселке Горки-2 Одинцовского округа детей госпитализировали в Детский научно-клинический центр им. Л.М. Рошаля. Об этом сообщает уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в телеграм-канале.

«Пострадавших детей доставили в Детский научно-клинический центр им. Л.М. Рошаля», — написала в посте Львова-Белова.

Омбудсмен подчеркнула, что пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, и пожелала им скорейшего выздоровления.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал произошедшее нападение «ужасной, запредельной жестокостью» и призвал «проанализировать все», что привело к трагедии.

Ученик из 9-го класса 15 лет пришел в школу с ножом 16 декабря и напал на других школьников. Его пытался остановить охранник, но подросток распылил в него баллончик, ударил ножом. В результате атаки на учеников умер десятилетний мальчик. Подростка задержали, возбуждено уголовное дело. Источник РБК рассказал, что правоохранители изучают социальные сети подростка, пытаются установить причины произошедшего.