СК опубликовал кадры из подмосковной школы, где было совершено нападение

Video

Следственный комитет опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись с места проведения работ в подмосковной Успенской школе, где подросток зарезал четвероклассника и ранил еще трех человек. Правоохранительные органы изъяли личные вещи, которые напавший оставил в школе, и показали орудие убийства.

Школу оцепила полиция, специалисты проверяют учебное учреждение. Личные вещи подростка, которые он оставил в кабинке туалета во время приготовления к нападению, поместили в сейф-пакеты.

Нож, которым ученик нанес ранения нескольким людям, также попал на видео. Его напавший заблаговременно обмотал скотчем с ватой и распаковал только в кабинке школьного туалета.

«Следователи и криминалисты Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области продолжают работу на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Нападение произошло утром вторника, 16 декабря. Сначала 15-летний подросток распылил перцовый баллончик и ударил ножом охранника, который попытался его остановить, а затем нанес смертельное ножевое ранение десятилетнему мальчику.

Нападение подросток снимал на видео от первого лица. Позднее Совет по правам человека призвал не распространять видеоматериалы.

Нападавшего задержали, он признал вину. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 105 («Убийство») и ст. 30 Уголовного кодекса (приготовление к преступлению и покушение на преступление).