Армения и США подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Арарат Мирзоян и Энтони Блинкен (Фото: Brendan Smialowski / AP / ТАСС)

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен в Вашингтоне подписали документ о стратегическом партнерстве между двумя странами. Это произошло во время рабочего визита Арарата Мирзояна в Вашингтон, передает News.am.

Решение Армении подписать с США договор о стратегическом партнерстве — абсолютно суверенное право страны, заявлял ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «США особо стабилизирующую роль на Южном Кавказе никогда не играли, можно даже сказать, наоборот. И как раз в контексте этих действий наоборот Соединенные Штаты, конечно, пытаются всячески затягивать в свой кильватер новые и новые страны», — сказал в то же время Песков.

О готовности поднять отношения с США до уровня стратегического партнерства армянский премьер Никол Пашинян рассказал прошлым летом в поздравлении президента Джо Байдена с Днем независимости.

Материал дополняется.