 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Армения и США подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Арарат Мирзоян и Энтони Блинкен
Арарат Мирзоян и Энтони Блинкен (Фото: Brendan Smialowski / AP / ТАСС)

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен в Вашингтоне подписали документ о стратегическом партнерстве между двумя странами. Это произошло во время рабочего визита Арарата Мирзояна в Вашингтон, передает News.am.

Решение Армении подписать с США договор о стратегическом партнерстве — абсолютно суверенное право страны, заявлял ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «США особо стабилизирующую роль на Южном Кавказе никогда не играли, можно даже сказать, наоборот. И как раз в контексте этих действий наоборот Соединенные Штаты, конечно, пытаются всячески затягивать в свой кильватер новые и новые страны», — сказал в то же время Песков.

О готовности поднять отношения с США до уровня стратегического партнерства армянский премьер Никол Пашинян рассказал прошлым летом в поздравлении президента Джо Байдена с Днем независимости.

Материал дополняется.

Глава МВД Германии обвинила Путина в «бессовестном поведении»

Китай рассматривает продажу TikTok Илону Маску

Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу

АвтоВАЗ сообщил о повышении цен

После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе

«Газпром» планирует массовые сокращения

Объем торгов на рынке акций достиг рекорда

В России впервые применили уголовное наказание за выезд на «встречку»

Названы районы Москвы, где жилье в аренду подешевело более чем на 12%

Медведев с трудом победил 418-ю ракетку мира на старте Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 106,25 (+1,39) Инвестиции, 18:11 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 103,44 (+0,73) Инвестиции, 18:11
Губернатор Липецкой области сообщил о работе ПВО в регионеПолитика, 21:57
Кейт Миддлтон объявила о ремиссии после лечения от ракаОбщество, 21:55
Московское «Динамо» третий раз в сезоне КХЛ обыграло «Северсталь»Спорт, 21:46
Армения и США подписали соглашение о стратегическом партнерствеПолитика, 21:44
Порошенко заявил о полуокружении российскими войсками ПокровскаПолитика, 21:42
Керлингистка объяснила допинг сексуальным контактом и избежала наказанияСпорт, 21:42
Подростка задержали за подготовку убийства Героя России молоткомПолитика, 21:39
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Генштаб ВСУ признал отправку авиатехников в пехотуПолитика, 21:29
Кандидат на пост главы Пентагона ушел от ответа на вопрос о помощи ВСУПолитика, 21:21
В Подмосковье нелегальный мигрант пытался на тракторе скрыться от полицииОбщество, 21:19
«Преемник» Остина поддержал сохранение ядерного оружия США в ЕвропеПолитика, 21:16
Призер чемпионатов России по самбо погибла в 33 годаСпорт, 21:15
В Турции за сутки более 10 человек скончались из-за отравления алкоголемОбщество, 21:08
Индия сообщила о гибели своего гражданина в зоне конфликта на УкраинеПолитика, 21:06