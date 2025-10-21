 Перейти к основному контенту
0

Лондон заявил о готовности отправить войска на Украину за $134 млн

Министр обороны Хили: Лондон готов отправить войска на Украину за $134 млн
Сюжет
Военная операция на Украине

Великобритания готова направить своих военных на Украину после завершения конфликта с Россией, заявил глава Минобороны Великобритании Джон Хили в ходе ежегодной лекции лорда-мэра по вопросам обороны и безопасности.

«Что касается наших Вооруженных сил, я уже пересматриваю уровни готовности и ускоряю выделение миллионов фунтов стерлингов на подготовку к любому возможному развертыванию в Украине», — приводит его слова телеканал Sky News.

Страна готовится потратить более $134 млн (около 11 млрд руб.) на отправку своих войск на Украину, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня, пишет Bloomberg.

Президент России Владимир Путин в начале сентября назвал иностранные войска «законной целью для поражения» в случае, если они появятся на Украине. Он отметил, что не видит смысла в их нахождении на территории соседнего государства, если будут достигнуты «решения для долгосрочного мира».

Материал дополняется

