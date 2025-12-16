Школьники и учителя рассказали о напавшем на подростков в Одинцово

Video

Школьники и учителя поделились с РБК деталями о жизни девятиклассника, напавшего с ножом на подростков в школе в поселке Горки-2 Одинцовского округа.

Один юноша рассказал, что напавший девятиклассник всегда был замкнутым, ходил на переменах один и ни с кем не дружил. Кроме того, со слов собеседника РБК, подросток «плакал из-за пустяков».

Как рассказала одна из учительниц, мальчик был спокойным, в его поведении не замечали отклонений.

Нападение произошло днем 16 декабря. 15-летний девятиклассник пришел в учебное заведение с ножом, ранил охранника, нескольких школьников, один из которых, десятилетний ученик четвертого класса, погиб. Школьный персонал эвакуировал детей, нападавшего подростка задержали сотрудники правоохранительных органов.

Следователи возбудили уголовное дело, юноша признал вину.

После инцидента во всех школах в Одинцово усилили меры безопасности, на дежурство поставили сотрудников Росгвардии и полиции.