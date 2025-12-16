Напавшим на школьников с ножом в Одинцово оказался 15-летний ученик

Фото: Соцсети

Video

Напавшим на учеников школы в поселке Горки-2 в Одинцово оказался 15-летний подросток. Юноша учился в этой школе, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По информации источника РБК в правоохранительных органах, парень учился в 9 классе. Подростка задержали. В настоящее время он «доставляется в следственные органы», уточнили в полиции.

Нападение в подмосковной школе произошло утром 16 декабря. Сначала ученик школы напал на охранника: он ударил его ножом, а затем распылил газовый баллончик. После молодой человек нанес ножевое ранение десятилетнему школьнику. Мальчик скончался.

Детский омбудсмен по Подмосковью Ксения Мишонова пообещала оказать необходимую помощь пострадавшим детям и взрослым.

По словам источника РБК, на данный момент рассматривается несколько версий произошедшего. Среди них: убийство на почве личной неприязни, а также из идейных соображений. Подростка проверяют на причастность к экстремистским движениям.

Также правоохранители изучают социальные сети нападавшего, чтобы установить причины произошедшего. «Уже сейчас очевидно, что будет назначен ряд экспертиз, включая психиатрическую экспертизу», — отметил источник РБК.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст.105 УК (убийство) и ст. 30 УК (приготовление к преступлению и покушение на преступление).