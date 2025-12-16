Все школы в Одинцово усилили безопасность после нападения с ножом

Во всех школах Одинцовского округа в Подмосковье усилены защитные меры после нападения ученика с ножом на школу в поселке Горки-2, при котором погиб мальчик, сообщает глава Одинцово Андрей Иванов в телеграм-канале.

Иванов предупредил, что «в чатах и соцсетях распространяются угрозы и неподтвержденная информация», призвал людей доверять исключительно официальным данным. «Во всех школах округа усилены меры безопасности, полиция и Росгвардия на дежурстве», — написал чиновник.

Он также сообщил, что находится на месте происшествия и вместе с сотрудниками правоохранительных органов разбирается «во всех обстоятельствах». Иванов заверил, что власти проанализируют причины произошедшего и не позволят подобному повториться.

Днем 16 декабря девятиклассник пришел с ножом в Успенскую среднюю общеобразовательную школу, атаковал охранника и школьников, в результате чего погиб четвероклассник.

Иванов сообщил, что с родителями погибшего ребенка работают психологи, а пострадавший охранник госпитализирован.

Нападавшего юношу задержали, было возбуждено уголовное дело, задержанный признал вину. При нападении также были ранены несколько школьников, они проходят лечение в больнице.