Рябков заявил, что фокуса на обмене заключенными между США и Россией нет

Сергей Рябков (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном не является приоритетной темой в текущих дипломатических отношениях, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, передает «Интерфакс».

«Они бывают эпизодические, и интенсивность по-разному формируется в зависимости от продвинутости тех или иных обсуждений. На сегодня нет такого, как я понимаю, чтобы мы как-то особенно на этом фокусировались. Это просто одна из тем в диалоге», — заявил заместитель министра иностранных дел.

Последний обмен России и США состоялся 10 апреля, Москва освободила Ксению Карелину, приговоренную к 12 годам за перевод $51,8 украинской организации, США отпустили Артура Петрова, обвиняемого в поставках микроэлектроники в обход санкций.

Самый масштабный обмен между Россией и США прошел 1 августа 2024 года в Анкаре. В обмене участвовали также другие страны: Белоруссия, Германия, Словения и Норвегия. Всего передано было 26 человек: на Запад среди прочих — Владимир Кара‑Мурза (признан Минюстом иноагентом), Илья Яшин (признан Минюстом иноагентом) и Эван Гершкович, в Россию вернулись Вадим Красиков и Владислав Клюшин.