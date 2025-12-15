 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Каллас не смогла обсудить с Уиткоффом кредит Украине из-за сбоя связи

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что не смогла должным образом обсудить «репарационный кредит» Киеву со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем лидера Джаредом Кушнером из-за технических неполадок во время звонка. Это произошло на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе, запись опубликовал Reuters на YouTube.

«Я не знаю, была ли это кибератака, но технология определенно не сработала должным образом. Поэтому у нас не было хороших дискуссий по поводу «репарационного кредита». Это очень сложно. Это очень трудно», — сказала Каллас, отвечая на вопрос об итогах беседы, которая была запланирована на 15 декабря.

Перед заседанием с участием глав МИД Каллас заявила, что работа над «репарационным кредитом» для Украины становится «все труднее», но у ЕС осталось еще несколько дней. По ее мнению, «репарационный кредит» является наиболее надежным вариантом финансирования Украины.

Кушнер и Уиткофф провели 14 и 15 декабря два раунда переговоров в Берлине об урегулировании на Украине. Украинскую делегацию возглавил президент Владимир Зеленский. Reuters по итогам второго раунда сообщил, что сторонам удалось решить 90% проблем, однако остались некоторые темы, которые нужно уладить.

Каллас заявила о сложностях в разработке «репарационного кредита»
Политика
Кая Каллас

Bloomberg сообщил, что Зеленский во время переговоров несколько раз отверг предложение американцев вывести украинские войска из Донбасса. На переговорах он заявил, что республика может отступить от своей долгосрочной цели вступить в НАТО, если достигнет двусторонних соглашений о гарантиях безопасности с США, Европой и другими партнерами.

В начале декабря Еврокомиссия предложила два механизма финансирования Украины, одним из которых был «репарационный кредит», источником которого должны стать замороженные российские активы. Решение будет приниматься квалифицированным большинством, без требования полного единогласия. Детали предоставления кредита власти  ЕС обсудят 18 декабря.

12 декабря Евросоюз утвердил бессрочную заморозку российских активов на сумму около €210 млрд, отказавшись от практики их продления каждые полгода. Представители некоторых стран, например Бельгии, поддержав блокировку, высказываются против прямого использования замороженных средств для кредитования Украины.

Россия рассматривает любые операции с этими активами как незаконное изъятие. Президент Владимир Путин заявил, что правительство готовит ответные меры.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Кая Каллас Стив Уиткофф Джаред Кушнер российские активы репарационный кредит Украина технический сбой
Кая Каллас фото
Кая Каллас
политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года

