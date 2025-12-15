СК назвал причину пропажи 13 туристов в Пермском крае

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

У пропавшей 14 декабря в районе горы Ослянка в Пермском крае группы туристов из 13 человек произошли поломки транспорта, а также закончилось топливо, поэтому они организовали привал и ожидали помощи, сообщила пресс-служба Главного управления Следственного комитета (СК) по Пермскому краю.

«Сегодня вечером [15 декабря] они были найдены в лесном массиве. По предварительным данным, никто из них не пострадал. В настоящее время людей перевозят на туристическую базу, где они будут осмотрены медиками», — говорится в сообщении СК от 16:14 мск.

В ведомстве уточнили, что расследование в рамках уголовного дела о безвестной пропаже продолжается.

Министерство территориальной безопасности Пермского края в телеграм-канале сообщило в 15:53 мск, что найденная группа туристов выдвинулась в лагерь в сопровождении спасателей.

Группа пропала 14 декабря в районе горы Ослянка. Все туристы были из Свердловской области. На следующий день МЧС по Пермскому краю сообщил о пропаже еще одной группы туристов из шести человек на снегоходах в том же районе. Позже краевое ведомство и спасатели из отряда «Лиза Алерт» сообщили, что обе группы найдены.