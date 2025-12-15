СК возбудил дело после пропажи 13 туристов в Пермском крае

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Уголовное дело возбуждено после исчезновения 13 туристов на горе Ослянка в Пермском крае. Об этом сообщило следственное управление СК региона в своем телеграм-канале.

Ранее группа из 15 человек сбилась с пути в районе горы Ослянка. Туристическая группа состояла из жителей Свердловской области и не была официально зарегистрирована. К точке сбора вернулись всего два человека. Их прибытие зафиксировано в 18:00 13 декабря. По предварительной информации, состояние мужчин удовлетворительное, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В ведомстве также сообщают, что поиск туристов продолжается силами спасателей, сотрудников МЧС, участников поисково-спасательных отрядов, волонтеров, сотрудников полиции и местных жителей. Для поиска пропавших используются беспилотные летательные аппараты, транспорт повышенной проходимости и вертолет. К поискам привлечено 76 человек и 46 единиц техники.

Поиски в лесном массиве осложняются обильным снежным покровом и метелью.