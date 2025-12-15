Спасатели нашли всех пропавших в Пермском крае туристов

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Всех пропавших в Пермском крае туристов нашли. Об этом сообщило МЧС по Пермскому краю и поисковый отряд «Лиза Алерт».

«Спасатели обнаружили всех туристов в 5 километрах от турбазы. Людей доставляют обратно, предварительно, состояние удовлетворительное», — сообщило МЧС в телеграм-канале.

Пресс-служба «Лиза Алерт» сообщила ТАСС, что живыми найдены обе группы туристов, пропавших в районе горы Ослянка. Их состояние удовлетворительное.

О пропаже первой группы туристов из 13 человек МЧС сообщило 14 декабря, а о пропаже второй группы из шести человек на снегоходах — 15 декабря.