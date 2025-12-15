Орбан посоветовал «пристегнуть ремни» перед сложной неделей переговоров

На этой неделе состоится заседание ЕК, на котором решится судьба замороженных российских активов, а также пройдут переговоры Украины и США по мирному плану. Орбан счел, что ставки этой встречи — «война или мир»

Виктор Орбан (Фото: Carl Court / Getty Images)

Европу ждет тяжелая неделя, на которой решится будущее российско-украинского конфликта. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал в социальной сети X.

Он напомнил, что на этой неделе в Брюсселе состоится заседание Европейской комиссии. Центральной темой встречи станет согласование деталей плана по финансированию Украины за счет замороженных активов России («репарационный» кредит).

«Ставки ясны: война или мир. Никогда еще мы не были так близки к окончанию российско-украинской войны. Европа стоит у порога исторического шанса, потому что война, которую мы, европейцы, не могли завершить в течение четырех лет, вскоре может быть завершена американцами», — написал Орбан.

Орбан заявил, что Европа хочет продолжение конфликта и его расширение с линии фронта на экономическую сферу. По его мнению, конфискация замороженных российских активов будет равносильна открытому объявлению войны, на которое Россия ответит встречными мерами. Он призвал следовать примеру США и вести с Россией переговоры.

Ранее в интервью журналу Mandiner Орбан предупредил, что последствия изъятия российских активов странами ЕС будут «серьезными». Этот акт премьер назвал «вступлением в войну». «Венгрия не будет подыгрывать этой извращенной брюссельской схеме. Нам нужен мир, а не эскалация», — написал Орбан в Х 13 декабря.

Совет ЕС 12 декабря принял решение о бессрочной заморозке российских активов на сумму около €210 млрд, отказавшись от продления этого статуса каждые полгода.

Это решение призвано убедить Бельгию, ранее выступавшую против изъятия активов, одобрить механизм предоставления Украине до €165 млрд в виде «репарационного» кредита. Финальное обсуждение деталей кредита запланировано на 18 декабря на саммите ЕС.

Москва, в свою очередь, предупредила о «серьезных последствиях» и ответных мерах, называя возможную конфискацию «воровством». Центробанк решил подать иск к депозитарию Euroclear, где хранится основная часть замороженных российских активов. Иск связан с «причинением вреда» ЦБ незаконными действиями депозитария. Сумма иска превысила 18 трлн руб.