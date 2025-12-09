 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Польша ответила Зеленскому после решения президента не ехать в Киев

Офис президента Польши: Навроцкий встретится с Зеленским в Варшаве, а не в Киеве
Сюжет
Военная операция на Украине

Дата встречи президентов Украины и Польши Владимира Зеленского к Кароля Навроцкого в Варшаве прорабатывается, стороны контактируют по этому поводу. Об этом сообщил руководитель Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в Х.

Варшава положительно оценивает тот факт, что для Киева важны контакты с Польшей, подчеркнул Пшидач. Для нее также важны «добрососедские отношения с Украиной», написал он.

"Мы прорабатываем дату встречи президентов в Варшаве посредством открытых и активных дипломатических контактов", — добавил Пшидач.

Отсутствие Польши на саммите в Лондоне объяснили ее «слабостью»
Политика

Ранее Зеленский пригласил Навроцкого посетить Киев, на что Пшидач ответил, что «ничто не мешает Зеленскому сесть на поезд и приехать в Варшаву на встречу».

8 декабря украинский президент заявил, что готов приехать в Польшу на первую встречу с президентом Польши Каролем Навроцким, когда получит соответствующее приглашение, передает «Европейская правда». «Нужна дата», — сказал Зеленский.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Польша Кароль Навроцкий Владимир Зеленский
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Зеленский предложил Польше и Румынии вместе сбивать дроны над Украиной
Политика
Отсутствие Польши на саммите в Лондоне объяснили ее «слабостью»
Политика
Президент Польши отменил встречу с Орбаном из-за его визита в Москву
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 89,71 (+1) Инвестиции, 06:06 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 77,27 (+1,18) Инвестиции, 06:06
Военные отразили атаку дронов на Ростовскую область Политика, 06:20
«Союз МС-27» с космонавтами из России отстыковался от МКС Общество, 06:09
Путин разрешил СП «Роснефти» и Shell сделки с долей в КТК Бизнес, 06:04
Камчатку накрыл мощный циклон Общество, 05:48
Минобороны предложило награждать за поиск пропавших и погибших в боях Политика, 05:40
Как устроен полный цикл производства шин РБК и Ikon Tyres, 05:02
Польша ответила Зеленскому после решения президента не ехать в Киев Политика, 05:01
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Большинство россиян решили не продлевать 12-дневные каникулы в Новый год Общество, 05:00
Число прекративших полеты аэропортов выросло до семи Политика, 04:41
Politico узнало об отказе Японии конфисковать активы России по плану ЕС Политика, 04:14
Зеленский заявил о «скоординированных позициях» с главами ЕК и НАТО Политика, 04:11
Шестой аэропорт ограничил полеты Политика, 03:54
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 03:52
Times узнала, когда ЕС огласит решение по конфискации активов России Политика, 03:34