Польша ответила Зеленскому после решения президента не ехать в Киев
Дата встречи президентов Украины и Польши Владимира Зеленского к Кароля Навроцкого в Варшаве прорабатывается, стороны контактируют по этому поводу. Об этом сообщил руководитель Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в Х.
Варшава положительно оценивает тот факт, что для Киева важны контакты с Польшей, подчеркнул Пшидач. Для нее также важны «добрососедские отношения с Украиной», написал он.
"Мы прорабатываем дату встречи президентов в Варшаве посредством открытых и активных дипломатических контактов", — добавил Пшидач.
Ранее Зеленский пригласил Навроцкого посетить Киев, на что Пшидач ответил, что «ничто не мешает Зеленскому сесть на поезд и приехать в Варшаву на встречу».
8 декабря украинский президент заявил, что готов приехать в Польшу на первую встречу с президентом Польши Каролем Навроцким, когда получит соответствующее приглашение, передает «Европейская правда». «Нужна дата», — сказал Зеленский.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили