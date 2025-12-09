Офис президента Польши: Навроцкий встретится с Зеленским в Варшаве, а не в Киеве

Польша ответила Зеленскому после решения президента не ехать в Киев

Дата встречи президентов Украины и Польши Владимира Зеленского к Кароля Навроцкого в Варшаве прорабатывается, стороны контактируют по этому поводу. Об этом сообщил руководитель Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в Х.

Варшава положительно оценивает тот факт, что для Киева важны контакты с Польшей, подчеркнул Пшидач. Для нее также важны «добрососедские отношения с Украиной», написал он.

"Мы прорабатываем дату встречи президентов в Варшаве посредством открытых и активных дипломатических контактов", — добавил Пшидач.

Ранее Зеленский пригласил Навроцкого посетить Киев, на что Пшидач ответил, что «ничто не мешает Зеленскому сесть на поезд и приехать в Варшаву на встречу».

8 декабря украинский президент заявил, что готов приехать в Польшу на первую встречу с президентом Польши Каролем Навроцким, когда получит соответствующее приглашение, передает «Европейская правда». «Нужна дата», — сказал Зеленский.