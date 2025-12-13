Есть ли шанс успеть с мирным планом в этом году? Эфир Радио РБК

Спецкорреспонденты РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров обсуждают рождественский дедлайн Трампа по Украине, ожидания российского истеблишмента и общества от переговоров, риски затяжного противостояния России и Европы

Фото: Ian Forsyth / Getty Images

Трамп установил новый негласный дедлайн для достижения результатов на переговорах по Украине — 25 декабря, когда отмечается католическое Рождество. Однако эти сроки нереалистичны, фактически могут быть сдвинуты и связаны с дедлайном для подачи заявок на Нобелевскую премию — до 31 января.

Российский истеблишмент придерживается «осторожно оптимистичной» позиции касательно переговоров. Опрошенные социологи сообщили, что «краеугольным камнем» для такого сценария население считает территориальный вопрос.

Контуры отношений с Европой также должны быть выработаны, в противном случае может возникнуть угроза нового крупномасштабного конфликта. Меры взаимного доверия на среднесрочную перспективу должны быть заложены в украинское урегулирование. Такое расширенное соглашение может стать фундаментом европейской безопасности. Кремль и ЕС при этом придерживаются схожей стратегии, основанной на ожидании реакции или действий с другой стороны.