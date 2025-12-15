«Яндекс» обновил навигацию для зон с нестабильным GPS

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Сервис «Яндекс Карты» представил обновление для навигации в местах с проблемами геопозиционирования. Одним из нововведений стало появление режима «По шагам»: он представляет маршрут в виде последовательности маневров, которую можно «листать», рассказали РБК в пресс-службе «Яндекса».

Новый режим поможет водителям ориентироваться на маршруте при неустойчивом сигнале GPS. «По шагам» делит путь на этапы-маневры: на каждом указаны направление движения, расстояние и ориентир. Преодолев каждый маневр, водитель «пролистывает» его нажатием кнопки.

«В режиме «По шагам» вид карты зафиксирован и не зависит от геолокации, поэтому маршрут не перестраивается каждый раз, когда сигнал GPS меняется», — пояснили в компании.

В новый режим можно перейти сразу после построения маршрута. Как только сигнал во время поездки восстановится, «Яндекс Карты» уведомят и предложат вернуться в обычный режим навигации.

«Мы стремимся улучшить опыт водителей в картах и навигаторе и сделать поездки предсказуемыми даже в условиях нестабильного сигнала GPS. Новый режим предотвращает «телепортации» и показывает основные ориентиры, чтобы пользователи могли комфортно продолжить движение во время сбоев геопозиции», — пояснил старший менеджер продукта команды навигации в «Яндекс Картах» Артем Звягин.

Улучшения коснулись и обычного режима карты. Так, чтобы уточнить позицию пользователя, сервис использует все доступные сигналы — от мобильной сети до Wi-Fi и GPS. В случае неточной информации о локации он предложит установить местоположение вручную — положение карты зафиксируется и не будет зависеть от сигнала GPS.

«После этого карты работают как обычно — можно искать места и строить маршруты из указанной точки», — добавили в компании.

Жители Москвы и крупных городов страны стали жаловаться на участившиеся проблемы с навигацией при пользовании сервисами такси, каршеринга и доставки после начала военной операции на Украине. Это происходит на фоне атак украинских БПЛА по российской территории. «Яндекс» объяснял ошибки в определении пользователями позиции на своих цифровых картах со сбоями GPS.