Аудитория ИИ-ассистента «Алиса» от «Яндекса» выросла за квартал на треть

Радио РБК
Яндекс YDEX ₽4 337 +1,14%
Фото: Алексей Зотов / ТАСС
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Месячная аудитория ИИ-ассистента «Алиса» компании «Яндекс» с сентября по декабрь 2025 года увеличилось с 40 до 65 млн пользователей, сообщил Радио РБК руководитель бизнес-группы поисковых сервисов и искусственного интеллекта компании Дмитрий Масюк. По его словам, каждый день «Алисой» пользуются 4,5 млн человек.

Существенный рост аудитории произошел благодаря внедрению новых моделей и новых функций, а также расширения возможностей ИИ-ассистента, отмечают в «Яндексе».

В настоящее время в компании делают упор на развитие «базовой умности» искусственного интеллекта (ИИ).

«[Это] способность отвечать на самый широкий спектр вопросов: от программистских до детской сказки. В общем, чудо искусственного интеллекта, которое мы наблюдаем, — в универсальности», — рассказал Масюк.

«Яндекс» запустил ИИ-помощника для Института востоковедения РАН
Технологии и медиа
Фото:Андрей Любимов / РБК

Он привел пример, как происходит оценка развития этой способности у ИИ.

«Мы берем корзину из двух тысяч запросов реальных пользователей, российских. <...> Замеряем в слепом тестировании, как отвечает наша модель <...> соответственно. И вот на таком интегральном замере видим хорошие успехи», — пояснил эксперт.

Он также отметил изменения в пользовательском восприятии ИИ-ассистента — для многих он перестал быть исключительно рабочим инструментом.

«Самое неожиданное для нас, что модели становятся не утилитарными, а близкими, порой психологическими, какими-то поддерживающими ботами. Люди делятся с ними, в общем, даже тем, чем не готовы будут [делиться] с друзьями или даже с супругами», — добавил Масюк.

Читайте РБК в Telegram.

Денис Малышев, Мария Пичугина
Олег Овчаренко
«Алиса» Яндекс искусственный интеллект Радио РБК Нейросеть
ООО "ЯНДЕКС"
