Балицкий: два человека погибли при атаках беспилотников в Запорожской области

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Два человека погибли и семь пострадали при атаках беспилотников в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«За прошедшие сутки противник совершил 10 попыток целенаправленных атак против Запорожской области. <...> Атакам БПЛА подверглись Васильевский, Каменско-Днепровский и Пологовский муниципальные округа, город Бердянск», — написал Балицкий.

Он уточнил, что пятеро пострадавших госпитализировали. Ранения получил в том числе один ребенок 2010 года рождения, его состояние оценили как стабильное.

Губернатор призвал жителей Запорожской области обращать внимание на подозрительные предметы и ответственно относиться к собственной безопасности.

В субботу, 13 декабря, Балицкий сообщил об атаке беспилотников на Васильевский зоопарк в Запорожской области. В результате ранения получил лев Нео. Первоначально сообщалось, что он погиб.

Позднее руководитель Васильевского реабилитационного центра для крупных хищников Александр Пылышенко сообщил, что животное выжило, но находится в стрессовом состоянии и с трудом передвигается. По его словам, лев получил повреждения от взрыва, потерял сознание в вольере, но через несколько часов пришел в себя.