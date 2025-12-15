 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Военная операция на Украине⁠,
0

Два человека погибли при атаках беспилотников в Запорожской области

Балицкий: два человека погибли при атаках беспилотников в Запорожской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Два человека погибли и семь пострадали при атаках беспилотников в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«За прошедшие сутки противник совершил 10 попыток целенаправленных атак против Запорожской области. <...> Атакам БПЛА подверглись Васильевский, Каменско-Днепровский и Пологовский муниципальные округа, город Бердянск», — написал Балицкий.

Он уточнил, что пятеро пострадавших госпитализировали. Ранения получил в том числе один ребенок 2010 года рождения, его состояние оценили как стабильное.

Часть Запорожской области осталась без электричества
Общество

Губернатор призвал жителей Запорожской области обращать внимание на подозрительные предметы и ответственно относиться к собственной безопасности.

В субботу, 13 декабря, Балицкий сообщил об атаке беспилотников на Васильевский зоопарк в Запорожской области. В результате ранения получил лев Нео. Первоначально сообщалось, что он погиб.

Позднее руководитель Васильевского реабилитационного центра для крупных хищников Александр Пылышенко сообщил, что животное выжило, но находится в стрессовом состоянии и с трудом передвигается. По его словам, лев получил повреждения от взрыва, потерял сознание в вольере, но через несколько часов пришел в себя.

Читайте РБК в Telegram.

Подготовка к Новому году

Коллаборация в стиле après-ski

Смотреть

Новогодний базар в Стокманн

Смотреть

Зимняя распродажа в Стокманн

Смотреть

Модные подарки в Стокманн

Смотреть

Праздничная сервировка в Стокманн

Смотреть

Реклама. АО “Стокманн”. Подробности об условиях акции, сроках и организаторе на сайте stockmann.ru

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
БПЛА атака Запорожская область Евгений Балицкий

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Считавшийся погибшим при атаке дронов на Запорожье лев выжил
Политика
Часть Запорожской области осталась без электричества
Общество
Лев ранен в результате атаки дронов на зоопарк в Запорожской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 10:25 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 10:25
Сколько Египет зарабатывает на Суэцком канале и индустрии путешествий РБК и РЭЦ, 10:45
Команда со всем согласна. Почему это красный флаг для руководителя Образование, 10:45
Каллас заявила о сложностях в разработке «репарационного кредита» Политика, 10:44
Капризова признали лучшим игроком дня в НХЛ Спорт, 10:39
Из сарая в Тайване в империю электроники: как Терри Гоу построил FoxconnПодписка на РБК, 10:38
Столица делового туризма: почему Москва лидирует в тренде bleisure Тренды, 10:37
Как креативная экономика становится драйвером регионального роста Отрасли, 10:37
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
ЦБ попросит суд рассмотреть иск к Euroclear на ₽18 трлн в закрытом режиме Политика, 10:35
Как выбрать правильное время для инвестиций в недвижимость Недвижимость, 10:32
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Индекс гособлигаций России превысил 119 пунктов. С чем связан оптимизм Инвестиции, 10:30
ЕС призвал не допустить «просто обещаний» при отказе Украины от НАТО Политика, 10:27
Таких берут в ядерщики: какие кадры нужны отечественной атомной отрасли Отрасли, 10:21
Эти марки исчезли и появились вновь. Об этом многие даже не подозревают Авто, 10:18