Лев ранен в результате атаки дронов на зоопарк в Запорожской области

Фото: BalitskyEV / Telegram Фото: BalitskyEV / Telegram Фото: BalitskyEV / Telegram

Лев получил ранения в результате атаки двух беспилотников на Васильевский зоопарк в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Он также опубликовал кадры последствий.

«Территория центра для животных серьезно пострадала, выбиты окна, разрушена часть вольеров, где содержались тигры», — написал он в телеграм-канале.

Балицкий не сообщил о других пострадавших. Оценка разрушений продолжается, заключил он.

На прошлой неделе школа, ЛЭП, автозаправочная станция, гараж с машиной внутри и частные дома получили повреждения при атаке БПЛА в Воронежской области.