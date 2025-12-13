Лев ранен в результате атаки дронов на зоопарк в Запорожской области
Лев получил ранения в результате атаки двух беспилотников на Васильевский зоопарк в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Он также опубликовал кадры последствий.
«Территория центра для животных серьезно пострадала, выбиты окна, разрушена часть вольеров, где содержались тигры», — написал он в телеграм-канале.
Балицкий не сообщил о других пострадавших. Оценка разрушений продолжается, заключил он.
На прошлой неделе школа, ЛЭП, автозаправочная станция, гараж с машиной внутри и частные дома получили повреждения при атаке БПЛА в Воронежской области.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
