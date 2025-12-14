 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Считавшийся погибшим при атаке дронов на Запорожье лев выжил

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram

Лев Нео, раненный в результате атаки дронов ВСУ на зоопарк в селе Васильевка Запорожской области 13 декабря, выжил, но находится в стрессовом состоянии и с трудом передвигается, сообщил руководитель Васильевского реабилитационного центра для крупных хищников Александр Пылышенко, передает ТАСС.

«Через несколько часов после того, как это все случилось [удары ВСУ по зоопарку], мы изолировали животных — лев практически не подавал признаков жизни. Поэтому в голове, конечно, сразу закралось самое нехорошее. Возможно, мы поторопились с оценкой. Слава богу, что <...> животное осталось травмированным, но живым», — рассказал Пылышенко.

Лев ранен в результате атаки дронов на зоопарк в Запорожской области
Политика

Он добавил, что утром 14 декабря лев был в состоянии стресса и испытывал трудности при ходьбе. При этом хищник быстро передвигался по территории зимнего помещения.

Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram

После атаки БПЛА лев, получив повреждения от взрыва, потерял сознание в вольере, но через несколько часов пришел в себя, отметил руководитель ребцентра для животных. Сейчас главная задача — восстановить разрушенные вольеры, чтобы животные, включая Нео, могли вернуться из тесных временных помещений в нормальные условия, заключил Пылышенко.

Ранее российские СМИ, в том числе «РИА Новости», писали, что лев умер от полученных ран. Агентство привело слова председателя комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова. «К сожалению, раненый лев умер. Шансов выжить у него было крайне мало», — сказал Рогов.

О ранении льва накануне сообщил запорожский губернатор Евгений Балицкий в телеграм-канале. Он добавил, что территория центра для животных серьезно пострадала, выбиты окна, разрушена часть вольеров, где содержались тигры.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Егор Алимов
Запорожская область зоопарк дроны животное
Материалы по теме
Лев ранен в результате атаки дронов на зоопарк в Запорожской области
Политика
Конфискованного из частного дома льва поселили в зооуголке в Симферополе
Общество
Часть Запорожской области осталась без электричества
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 22:14 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 22:14
Почему Египет импортирует продукты питания РБК и РЭЦ, 22:23
Трамп пообещал, что триумфальная арка в Вашингтоне «затмит» парижскую Политика, 22:21
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 22:05
«Бавария» избежала первого поражения в бундеслиге благодаря пенальти Спорт, 21:56
Считавшийся погибшим при атаке дронов на Запорожье лев выжил Политика, 21:56
FIDE отложила вопрос допуска россиян из-за путаницы при голосовании Спорт, 21:54
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 21:40
Женщина пострадала при атаке дрона на автомобиль в Курской области Политика, 21:26
Орбан предупредил о серьезных последствиях изъятия активов России для ЕС Политика, 21:26
В Химках возбудили дело против мужчины, избившего дочь в магазине Общество, 21:23
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Эстония начала установку бункеров на границе с Россией Политика, 21:18
ПВО сбила 56 БПЛА над регионами России Политика, 21:17