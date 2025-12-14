Считавшийся погибшим при атаке дронов на Запорожье лев выжил

Фото: BalitskyEV / Telegram

Лев Нео, раненный в результате атаки дронов ВСУ на зоопарк в селе Васильевка Запорожской области 13 декабря, выжил, но находится в стрессовом состоянии и с трудом передвигается, сообщил руководитель Васильевского реабилитационного центра для крупных хищников Александр Пылышенко, передает ТАСС.

«Через несколько часов после того, как это все случилось [удары ВСУ по зоопарку], мы изолировали животных — лев практически не подавал признаков жизни. Поэтому в голове, конечно, сразу закралось самое нехорошее. Возможно, мы поторопились с оценкой. Слава богу, что <...> животное осталось травмированным, но живым», — рассказал Пылышенко.

Он добавил, что утром 14 декабря лев был в состоянии стресса и испытывал трудности при ходьбе. При этом хищник быстро передвигался по территории зимнего помещения.

После атаки БПЛА лев, получив повреждения от взрыва, потерял сознание в вольере, но через несколько часов пришел в себя, отметил руководитель ребцентра для животных. Сейчас главная задача — восстановить разрушенные вольеры, чтобы животные, включая Нео, могли вернуться из тесных временных помещений в нормальные условия, заключил Пылышенко.

Ранее российские СМИ, в том числе «РИА Новости», писали, что лев умер от полученных ран. Агентство привело слова председателя комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова. «К сожалению, раненый лев умер. Шансов выжить у него было крайне мало», — сказал Рогов.

О ранении льва накануне сообщил запорожский губернатор Евгений Балицкий в телеграм-канале. Он добавил, что территория центра для животных серьезно пострадала, выбиты окна, разрушена часть вольеров, где содержались тигры.