Общество
0

Нетаньяху раскритиковал власти Австралии после стрельбы на Хануку

Фото: Darrian Traynor / Getty Images
Фото: Darrian Traynor / Getty Images

Стрельба на пляже Бонди-Бич в Сиднее во время празднования еврейского праздника Ханука является «ужасным» событием и «хладнокровным убийством», заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Хладнокровное убийство. Число жертв, к сожалению, растет с каждой минутой. Мы увидели всю глубину зла. Мы также увидели вершину еврейского героизма», — сказал он (цитата по The Times of Israel).

По словам Нетаньяху, в августе он направил письмо премьер-министру Австралии Энтони Албанизу, в котором заявил, что Канберра «подливает масло в огонь антисемитского конфликта». Передавая суть своего письма, премьер заявил, что политика Албаниза, в том числе признание палестинского государства, поощряет «ненависть к евреям, которая сейчас бродит по вашим улицам». «Антисемитизм — это раковая опухоль. Он распространяется, когда лидеры молчат. Необходимо заменить слабость действиями», — заявил Нетаньяху.

Стрельба на пляже в Сиднее во время празднования Хануки. Главное
Общество
Фото:Darrian Traynor / Getty Images

Главный раввин России Берл Лазар сообщил РБК, что стрельба в Австралии во время празднования Хануки «ужасает, но не удивляет». «В последние несколько лет террористы и их приспешники стали чувствовать себя там [в Австралии] слишком вольготно», — заявил он. Лазар подчеркнул, что ответственность за теракт несут не только нападавшие, но и все те, «кто их финансирует, кто им дает оружие, кто выказывает им поддержку».

«Мы молимся сейчас о раненых, скорбим об убитых — и в то же время обращаемся к мировому сообществу с призывом остановить наконец преступный «террористический интернационал», — добавил он.

Госдеп США также выразил соболезнования в связи с трагедией в Сиднее. «Мы <...> выражаем искренние соболезнования семьям жертв этого бессмысленного акта насилия, направленного против еврейской общины в первую ночь Хануки. Мы также глубоко опечалены известием о ранении двух полицейских», — написала пресс-служба Госдепа в соцсети Х.

Неизвестные открыли стрельбу на пляже Бонди-Бич в Сиднее 14 декабря. Премьер Нового Южного Уэльса Крис Миннс заявил, что погибли 12 человек, включая одного из стрелков. Еще один стрелявший задержан. Ранения получили 29 человек. Власти штата квалифицировали случившееся как теракт. Премьер Австралии изначально назвал стрельбу «шокирующей и вызывающей беспокойство», но призвал дождаться подробностей. Позднее, выступая на пресс-конференции, он заявил, что это теракт и «нападение на каждого австралийца».

