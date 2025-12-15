В трех аэропортах Северного Кавказа приостановили полеты
В аэропортах Магаса, Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный) временно приостановили прием и выпуск рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Меры действуют, чтобы обеспечить безопасность полетов, подчеркнул Кореняко.
Управление МЧС Дагестана сообщило об опасности «атаки БПЛА на территории Северного Кавказа». О тревоге в Алании информировал губернатор Сергей Меняйло.
Кроме того, на момент публикации полеты по соображениям безопасности запрещены в Домомодедово и Жуковском. На момент подготовки материала мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о перехвате двух БПЛА, летевших на столицу в ночь на 15 декабря.
