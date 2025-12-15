 Перейти к основному контенту
Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Военная операция на Украине⁠,
0

В трех аэропортах Северного Кавказа приостановили полеты

Аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса приостановили полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропортах Магаса, Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный) временно приостановили прием и выпуск рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Меры действуют, чтобы обеспечить безопасность полетов, подчеркнул Кореняко.

Домодедово и Жуковский ограничили полеты третий раз за сутки
Политика

Управление МЧС Дагестана сообщило об опасности «атаки БПЛА на территории Северного Кавказа». О тревоге в Алании информировал губернатор Сергей Меняйло.

Кроме того, на момент публикации полеты по соображениям безопасности запрещены в Домомодедово и Жуковском. На момент подготовки материала мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о перехвате двух БПЛА, летевших на столицу в ночь на 15 декабря.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Магас Грозный Владикавказ приостановка полетов

