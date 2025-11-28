Виктор Орбан (Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Москву, сообщают «РИА Новости» и ТАСС. Самолет с венгерской делегацией приземлился в аэропорту Внуково.

Орбан приехал в аэропорт Будапешта около четырех утра по местному времени (6:00 мск), передавал Index. Издание уточняло, что самолет венгерского премьера полетит обходным маршрутом.

Перед вылетом он рассказал журналистам, что обсудит с российским президентом Владимиром Путиным вопрос электроснабжения Венгрии. На вопрос, будет ли на переговорах подниматься тема урегулирования на Украине, Орбан ответил: «Мы вряд ли сможем этого избежать».

В 11:46 мск столичный дептранс сообщил о перекрытии движения на Тверской улице. Через 20 минут ведомство объявило о возобновлении движения.

В 13:09 мск венгерский премьер прибыл в Кремль. Согласно опубликованным в телеграм-канале Кремля видео, в переговорах с российской стороны также принимают участие глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и вице-премьер Александр Новак, а с венгерской стороны — министр иностранных дел Петер Сийярто.

Video

Орбан в Х подчеркнул, что поставки нефти и газа из России являются ключевыми факторами энергетической безопасности Венгрии. Он напомнил, что в начале месяца договорился с США об исключении этих поставок из-под санкций. «Теперь нам нужно сделать следующий шаг, гарантируя бесперебойные поставки в Венгрию. Вот почему я сегодня еду в Россию: чтобы обеспечить надежное и доступное энергоснабжение Венгрии этой зимой и в следующем году. Давайте же за работу!» — написал венгерский премьер.

Последний раз Орбан приезжал в Москву летом 2024 года, посетив перед этим Киев. В то время Венгрия председательствовала в ЕС. Венгерский премьер называл целью своей поездки реализацию «мирной миссии». Стороны обсуждали урегулирование на Украине.

Материал дополняется