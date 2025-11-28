 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Орбан приехал в Москву

Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Москву, сообщают «РИА Новости» и ТАСС. Самолет с венгерской делегацией приземлился в аэропорту Внуково.

Орбан приехал в аэропорт Будапешта около четырех утра по местному времени (6:00 мск), передавал Index. Издание уточняло, что самолет венгерского премьера полетит обходным маршрутом.

Перед вылетом он рассказал журналистам, что обсудит с российским президентом Владимиром Путиным вопрос электроснабжения Венгрии. На вопрос, будет ли на переговорах подниматься тема урегулирования на Украине, Орбан ответил: «Мы вряд ли сможем этого избежать».

В 11:46 мск столичный дептранс сообщил о перекрытии движения на Тверской улице. Через 20 минут ведомство объявило о возобновлении движения.

В 13:09 мск венгерский премьер прибыл в Кремль. Согласно опубликованным в телеграм-канале Кремля видео, в переговорах с российской стороны также принимают участие глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и вице-премьер Александр Новак, а с венгерской стороны — министр иностранных дел Петер Сийярто.

Орбан приехал в Москву
Video

Орбан в Х подчеркнул, что поставки нефти и газа из России являются ключевыми факторами энергетической безопасности Венгрии. Он напомнил, что в начале месяца договорился с США об исключении этих поставок из-под санкций. «Теперь нам нужно сделать следующий шаг, гарантируя бесперебойные поставки в Венгрию. Вот почему я сегодня еду в Россию: чтобы обеспечить надежное и доступное энергоснабжение Венгрии этой зимой и в следующем году. Давайте же за работу!» — написал венгерский премьер.

Последний раз Орбан приезжал в Москву летом 2024 года, посетив перед этим Киев. В то время Венгрия председательствовала в ЕС. Венгерский премьер называл целью своей поездки реализацию «мирной миссии». Стороны обсуждали урегулирование на Украине.

Материал дополняется

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 90,79 (-0,72) Инвестиции, 14:12 Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 78,25 (-0,34) Инвестиции, 14:12
Что означают обыски у Ермака на фоне переговоров о мирном плане Трампа Политика, 14:13
Путин допустил проведение саммита с Трампом в Будапеште Политика, 14:13
Глава МИД Турции заявил о встречах Нарышкина в Анкаре по Украине Политика, 14:08
Вице-губернатор Вологодской области ушел с поста после драки в баре Общество, 14:07
В Сириусе наградили лучших врачей России РБК Компании, 14:00
Кадры приезда Орбана в Кремль на встречу с Путиным Политика, 13:58
«Яндекс» решил закрыть сервис по продаже билетов на автобусы Технологии и медиа, 13:52
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Шведская лыжница Карлссон выиграла первую гонку нового сезона Кубка мира Спорт, 13:52
Ермаку не сообщили о подозрении после обыска Политика, 13:48
В Южно-Сахалинске в обрушившемся ангаре нашли тело погибшего Общество, 13:48
«Цифра» в динамике: как оценить IT-отрасль России Дискуссионный клуб, 13:43
Обвиняемые по делу Долиной получили реальные сроки Общество, 13:42
Южная Корея заподозрила хакеров из КНДР во взломе биржи Upbit на $30 млн Крипто, 13:41
Лавров ответил на вопрос, где он пропадал в последнее время Политика, 13:36