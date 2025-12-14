 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

В Берлине начались переговоры Зеленского с Уиткоффом и Кушнером

Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Guido Bergmann / Bundesregierung / IMAGO / Global Look Press

В Берлине начались переговоры украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Фотографии опубликованы в телеграм-канале Зеленского.

Как свидетельствуют снимки, на них также присутствует канцлер Германии Фридрих Мерц, а также американский генерал, командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Со стороны Украины, помимо Зеленского, во встрече участвуют секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, а также начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

Материал дополняется

Владимир Зеленский Джаред Кушнер Стив Уиткофф Украина
