В Берлине начались переговоры Зеленского с Уиткоффом и Кушнером

Фото: Guido Bergmann / Bundesregierung / IMAGO / Global Look Press

В Берлине начались переговоры украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Фотографии опубликованы в телеграм-канале Зеленского.

Как свидетельствуют снимки, на них также присутствует канцлер Германии Фридрих Мерц, а также американский генерал, командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Со стороны Украины, помимо Зеленского, во встрече участвуют секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, а также начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

