Политика⁠,
0

Обезвредившим стрелка в Сиднее прохожим оказался владелец фруктовой лавки

Обезвредившим стрелка в Сиднее прохожим оказался владелец фруктовой лавки
Video

Обезвредивший одного из стрелков в Сиднее — 43-летний владелец магазина фруктов Ахмед Аль-Ахмед, передает news.com.au со ссылкой на его двоюродного брата Мустафу.

По словам собеседника, мужчина получил два пулевых ранения. «Он в больнице, и мы точно не знаем, что с ним происходит», — сказал родственник.

На кадрах видно, что Ахмед присел за машиной на парковке в нескольких метрах от одного из стрелков. В перерывах между выстрелами он побежал сквозь машины и схватил стрелка за шею сзади. В результате борьбы Ахмеду удалось схватить дробовик, после чего стрелок упал навзничь.

«Настоящая кровавая бойня». Теракт на пляже в Сиднее. Фоторепортаж
Фотогалерея 

У Ахмеда не было опыта обращения с оружием, он просто проходил мимо и решил вмешаться, отмечает news.com.au.

Прохожий обезвредил стрелка на пляже в Сиднее. Видео
Общество

Стрельба на пляже Бонди-бич в Сиднее произошла 14 декабря, в день празднования Хануки. В результате погибли 11 человек. Премьер Нового Южного Уэльса Крис Миннс заявил, что ранения получили около 30 человек, среди них — двое полицейских. Власти назвали нападение терактом.

Один из стрелявших погиб, еще одного задержали. Полиция опознала одного из стрелков как Навида Акрама. В его доме проводят обыски. Кроме того, австралийская полиция обнаружила самодельные взрывные устройства в машине неподалеку от места стрельбы в Сиднее.

Обезвредившим стрелка в Сиднее прохожим оказался владелец фруктовой лавки

Авторы
Теги
Егор Алимов
Сидней стрельба Ханука Австралия прохожий
