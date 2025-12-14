 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Зеленский объяснил, почему большинство заключенных Минск передал Украине

Зеленский: Минск не захотел передавать политзаключенных через страны ЕС
Светлана Тихановская приветствует освобожденного Алеся Беляцкого по прибытии в посольство США в Вильнюсе
Светлана Тихановская приветствует освобожденного Алеся Беляцкого по прибытии в посольство США в Вильнюсе (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минск отказывался передавать освобожденных накануне заключенных через страны Европейского союза, но был готов сделать это через территорию Украины. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По словам Зеленского, контакты между Киевом и Минском по этому вопросу велись на уровне разведки. Позже глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сообщил ему, что белорусская сторона выразила готовность передать политзаключенных.

«Я сказал, безусловно, поддерживаем, готовы принимать, потому что вопрос политзаключенных важен. Там есть и граждане Украины, и, безусловно, нужно забирать и своих, и белорусских политзаключенных», — рассказал Зеленский.

Почему Лукашенко освободил политиков, осужденных после выборов 2020 года
Политика
Алесь Беляцкий

13 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 123 человека, осужденных в республике по делам о шпионаже, терроризме и экстремизме. Как сообщила пресс-служба белорусского президента, решение было принято в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом. В обмен Вашингтон отменил санкции против калийной отрасли Белоруссии, введенные в 2021 году в отношении Белорусской калийной компании. Снятие ограничений произошло на фоне визита в Белоруссию американской делегации во главе со спецпосланником Джоном Коулом. Среди освобожденных оказалась оппозиционерка Мария Колесникова, приговоренная в 2021 году к 11 годам заключения, и экс-соперник Лукашенко Виктор Бабарико. Их после освобождения доставили на Украину.

По данным признанного в Белоруссии экстремистским правозащитного центра «Весна», 114 из 123 освобожденных были вывезены на Украину, из них 104 — граждане Белоруссии, часть помилованных направились в Литву.

С конца ноября президент Белоруссии помиловал 156 человек, включая граждан Австралии, Британии, Латвии, Литвы, США, Украины и Японии.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Владимир Зеленский Украина Белоруссия политзаключенные Александр Лукашенко
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Мария Колесникова фото
Мария Колесникова
политик
24 апреля 1982 года
Материалы по теме
Появились первые кадры с белорусскими оппозиционерами после освобождения
Политика
Освобожденных белорусских оппозиционеров вывезли на Украину
Политика
США решили ослабить санкции против Белоруссии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 19:13 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 19:13
Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Кристал Пэлас» Спорт, 19:14
В Берлине начались переговоры Зеленского с Уиткоффом и Кушнером Политика, 19:09
Кадыров заявил, что в атакованном БПЛА «Грозном-Сити» были гражданские Политика, 19:05
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Стрельба в Сиднее в день празднования Хануки. Видео с дрона Общество, 18:45
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Вторая российская конькобежка отобралась на Олимпиаду Спорт, 18:36
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
Премьер Финляндии анонсировал обсуждение укрепления обороны из-за России Политика, 18:35
Зеленский объяснил, почему большинство заключенных Минск передал Украине Политика, 18:26
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 18:25
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Житель Брянской области погиб при атаке беспилотников ВСУ Политика, 18:00
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
«Настоящая кровавая бойня». Теракт на пляже в Сиднее. Фоторепортаж Общество, 17:51 