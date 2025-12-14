Зеленский объяснил, почему большинство заключенных Минск передал Украине

Светлана Тихановская приветствует освобожденного Алеся Беляцкого по прибытии в посольство США в Вильнюсе (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минск отказывался передавать освобожденных накануне заключенных через страны Европейского союза, но был готов сделать это через территорию Украины. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По словам Зеленского, контакты между Киевом и Минском по этому вопросу велись на уровне разведки. Позже глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сообщил ему, что белорусская сторона выразила готовность передать политзаключенных.

«Я сказал, безусловно, поддерживаем, готовы принимать, потому что вопрос политзаключенных важен. Там есть и граждане Украины, и, безусловно, нужно забирать и своих, и белорусских политзаключенных», — рассказал Зеленский.

13 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 123 человека, осужденных в республике по делам о шпионаже, терроризме и экстремизме. Как сообщила пресс-служба белорусского президента, решение было принято в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом. В обмен Вашингтон отменил санкции против калийной отрасли Белоруссии, введенные в 2021 году в отношении Белорусской калийной компании. Снятие ограничений произошло на фоне визита в Белоруссию американской делегации во главе со спецпосланником Джоном Коулом. Среди освобожденных оказалась оппозиционерка Мария Колесникова, приговоренная в 2021 году к 11 годам заключения, и экс-соперник Лукашенко Виктор Бабарико. Их после освобождения доставили на Украину.

По данным признанного в Белоруссии экстремистским правозащитного центра «Весна», 114 из 123 освобожденных были вывезены на Украину, из них 104 — граждане Белоруссии, часть помилованных направились в Литву.

С конца ноября президент Белоруссии помиловал 156 человек, включая граждан Австралии, Британии, Латвии, Литвы, США, Украины и Японии.