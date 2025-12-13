 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Лукашенко помиловал 123 осужденных за шпионаж и терроризм

Джон Коул и Александр Лукашенко
Джон Коул и Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках договоренностей с американским президентом Дональдом Трампом помиловал 123 гражданина разных стран, осужденных в республике. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого».

Освобожденные были осуждены в Белоруссии за шпионаж, террористическую и экстремистскую деятельность. По информации издания «Наша Нiва» (в Белоруссии оно внесено в список причастных к экстремистской деятельности организаций), среди них белорусская оппозиционерка Мария Колесникова, бывший глава Белгазпромбанка и соперник Лукашенко на выборах 2020 года Виктор Бабарико и лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий.

Всего с конца ноября Лукашенко помиловал 156 человек, среди них граждане Украины, США, Великобритании, Литвы, Латвии, Австралии и Японии.

Лукашенко помиловал оппозиционеров Бабарико и Колесникову
Политика

Решение президент Белоруссии принял на фоне стартовавшего процесса частичного снятия санкций США с Белоруссии. Как отметил «Пул Первого», жест направлен на ускорение развития отношений республики с ее странами-партнерами и на стабилизацию ситуации в Европе.

Лукашенко помиловал оппозиционеров Бабарико и Колесникову
Политика

В конце ноября Reuters писал, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает с Минском возможное освобождение не менее 100 заключенных, находящихся в местах лишения свободы в Белоруссии. За несколько дней до этого Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины в качестве продолжения договоренностей с Трампом и по просьбе Киева.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Белоруссия помилование США шпионаж терроризм
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Материалы по теме
Лукашенко помиловал оппозиционеров Бабарико и Колесникову
Политика
Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины
Политика
Сколько заключенных помиловал Лукашенко в 2025 году. Инфографика
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 18:12 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 18:12
Лыжник Коростелев назвал ужасным свое выступление в спринте на Кубке мира Спорт, 18:30
В Финляндии возбудили уголовное дело против Греты Тунберг Общество, 18:26
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 18:25
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Фицо заявил, что продолжит выступать за возобновление отношений с Россией Политика, 18:09
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
Боксер Шумков принес сборной России первое золото на ЧМ в Дубае Спорт, 17:54
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
В Думе заявили о признании Deutsche Welle нежелательной организацией Политика, 17:49
Ключ к Африке: какие возможности открывает сотрудничество с Египтом РБК и РЭЦ, 17:49
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42
Освобожденных белорусских оппозиционеров вывезли на Украину Политика, 17:41
Тренер назвал причины неудач Коростелева и Непряевой в спринте на КМ Спорт, 17:34
Какие шины выбрать на зиму РБК и Ikon Tyres, 17:31
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 17:29