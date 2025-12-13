Лукашенко помиловал 123 осужденных за шпионаж и терроризм

Джон Коул и Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках договоренностей с американским президентом Дональдом Трампом помиловал 123 гражданина разных стран, осужденных в республике. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого».

Освобожденные были осуждены в Белоруссии за шпионаж, террористическую и экстремистскую деятельность. По информации издания «Наша Нiва» (в Белоруссии оно внесено в список причастных к экстремистской деятельности организаций), среди них белорусская оппозиционерка Мария Колесникова, бывший глава Белгазпромбанка и соперник Лукашенко на выборах 2020 года Виктор Бабарико и лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий.

Всего с конца ноября Лукашенко помиловал 156 человек, среди них граждане Украины, США, Великобритании, Литвы, Латвии, Австралии и Японии.

Решение президент Белоруссии принял на фоне стартовавшего процесса частичного снятия санкций США с Белоруссии. Как отметил «Пул Первого», жест направлен на ускорение развития отношений республики с ее странами-партнерами и на стабилизацию ситуации в Европе.

В конце ноября Reuters писал, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает с Минском возможное освобождение не менее 100 заключенных, находящихся в местах лишения свободы в Белоруссии. За несколько дней до этого Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины в качестве продолжения договоренностей с Трампом и по просьбе Киева.