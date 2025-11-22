 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в результате договоренностей с американским лидером Дональдом Трампом помиловал 31 гражданина Украины, сообщила пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт. Ее слова приводит Белта. Сейчас идет процедура передачи их Киеву, добавила она.

«В целях создания условий для урегулирования вооруженного конфликта в сопредельном государстве, руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, президентом помилован 31 гражданин Украины, совершивший уголовные преступления на территории нашей страны», — сказала она.

В сентябре Лукашенко уже помиловал 14 иностранных граждан по итогам переговоров с с представителем Трампа Джоном Коулом. Всего помиловали 14 иностранных граждан. Из них шестеро — граждане Литвы, по двое — Латвии, Польши и Германии, по одному — граждане Франции и Великобритании.

Материал дополняется

Валерия Доброва
Александр Лукашенко Украина помилование
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
