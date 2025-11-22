Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в результате договоренностей с американским лидером Дональдом Трампом помиловал 31 гражданина Украины, сообщила пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт. Ее слова приводит Белта. Сейчас идет процедура передачи их Киеву, добавила она.
«В целях создания условий для урегулирования вооруженного конфликта в сопредельном государстве, руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, президентом помилован 31 гражданин Украины, совершивший уголовные преступления на территории нашей страны», — сказала она.
В сентябре Лукашенко уже помиловал 14 иностранных граждан по итогам переговоров с с представителем Трампа Джоном Коулом. Всего помиловали 14 иностранных граждан. Из них шестеро — граждане Литвы, по двое — Латвии, Польши и Германии, по одному — граждане Франции и Великобритании.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин