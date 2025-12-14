 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Песков назвал заход «специалистов НАТО» на Украину триггером спецоперации

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Появление специалистов НАТО на Украине и их проникновение в украинские органы власти стало одним из триггеров начала специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, передает ТАСС.

Комментируя программные заявления президента Украины Владимира Зеленского после его избрания президентом Украины в 2019 году, Песков отметил, что, несмотря на мирные предвыборные обещания, тот продолжил курс на нарушение Минских договоренностей и эскалацию конфликта.

«Началась прям инфильтрация специалистов НАТО, их заход действительно на территорию Украины, в органы власти Украины. Поставки вооружений первые тогда именно начались. Все это, конечно, создало угрозу для тех русских людей, которые жили на Украине», — сказал пресс-секретарь. Песков добавил, что, не говоря уже о геополитической составляющей и угрозах безопасности России, совокупность этих обстоятельств послужила толчком к началу специальной военной операции.

Материал дополняется

Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
