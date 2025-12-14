Уиткофф и Кушнер прибыли в Берлин, где пройдут переговоры по Украине
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер прибыли в Берлин для участия в очередном раунде переговоров, направленных на заключение мирного соглашения по Украине. Об этом сообщает Associated Press.
Переговоры с представителями США ранее анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, возможность достичь мирного урегулирования конфликта сейчас «значительна», и украинская сторона готовится к встречам с американскими и европейскими партнерами. Личные переговоры Зеленского с представителями США будут посвящены «фундаменту мира — политической договоренности об окончании войны», говорил украинский президент.
15 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц примет Зеленского «для немецко-украинских экономических переговоров и обмена мнениями о статусе мирных переговоров по Украине», сообщил ранее пресс-секретарь немецкого правительства Стефан Корнелиус. Позже к обсуждениям присоединятся главы европейских государств, а также лидеры ЕС и НАТО.
По данным The Wall Street Journal, Уиткофф также проведет встречи с европейскими лидерами из Великобритании, Германии и Франции 14 и 15 декабря.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
