 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Уиткофф и Кушнер прибыли в Берлин, где пройдут переговоры по Украине

AP: Уиткофф и Кушнер прибыли в Берлин, где пройдут переговоры по Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер прибыли в Берлин для участия в очередном раунде переговоров, направленных на заключение мирного соглашения по Украине. Об этом сообщает Associated Press.

Зеленский анонсировал встречу с США и оценил шансы на мир
Политика
Владимир Зеленский

Переговоры с представителями США ранее анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, возможность достичь мирного урегулирования конфликта сейчас «значительна», и украинская сторона готовится к встречам с американскими и европейскими партнерами. Личные переговоры Зеленского с представителями США будут посвящены «фундаменту мира — политической договоренности об окончании войны», говорил украинский президент.

15 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц примет Зеленского «для немецко-украинских экономических переговоров и обмена мнениями о статусе мирных переговоров по Украине», сообщил ранее пресс-секретарь немецкого правительства Стефан Корнелиус. Позже к обсуждениям присоединятся главы европейских государств, а также лидеры ЕС и НАТО.

По данным The Wall Street Journal, Уиткофф также проведет встречи с европейскими лидерами из Великобритании, Германии и Франции 14 и 15 декабря.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Стив Уиткофф Джаред Кушнер Берлин переговоры мирный план
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
Материалы по теме
Зеленский исключил, что мирный план «понравится всем»
Политика
Зеленский анонсировал встречу с США и оценил шансы на мир
Политика
WSJ сообщила о планах Уиткоффа встретиться с Зеленским в Берлине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 14:33 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 14:33
Ушаков заявил, что Киев «железобетонно» не сможет вернуть Крым Политика, 14:43
Стрельба на пляже в Сиднее. Спецэфир телеканала РБК Общество, 14:39
Уиткофф и Кушнер прибыли в Берлин, где пройдут переговоры по Украине Политика, 14:35
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Стрельбу на пляже в Сиднее квалифицировали как теракт Общество, 14:23
Песков назвал безответственными заявления Рютте о подготовке к войне Политика, 14:17
Клуб Захаряна уволил главного тренера Спорт, 14:13
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
Зеленский исключил, что мирный план «понравится всем» Политика, 14:10
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Лыжник Коростелев завоевал еще три квоты на Олимпиаду Спорт, 13:52
Президент Израиля осудил «жестокое нападение» на пляже в Сиднее в Хануку Общество, 13:50
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
При стрельбе на пляже в Сиднее погиб раввин Общество, 13:40