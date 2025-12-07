В Киришском районе Ленобласти обезвредили обломки беспилотников
В Киришском районе Ленинградской области взрывотехники завершили работу по обезвреживанию фрагментов беспилотника, сообщила в телеграм-канале пресс-служба региональной администрации.
«Пострадавших и разрушений нет», — уточняется в сообщении.
Взрывотехники на месте уничтожили тротил и ликвидировали угрозу безопасности. Оставшиеся фрагменты дронов были переданы в Следственный комитет.
В субботу, 6 декабря, Минобороны сообщило о пяти сбитых над Ленобластью дронах, их фрагменты искали в течение дня. О пострадавших и разрушениях не сообщали.
Осколки беспилотников находили в районе деревни Глажево Киришского района и около промзоны в Киришах.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили