В Киришском районе Ленобласти обезвредили обломки беспилотников

В Киришском районе Ленинградской области взрывотехники завершили работу по обезвреживанию фрагментов беспилотника, сообщила в телеграм-канале пресс-служба региональной администрации.

«Пострадавших и разрушений нет», — уточняется в сообщении.

Взрывотехники на месте уничтожили тротил и ликвидировали угрозу безопасности. Оставшиеся фрагменты дронов были переданы в Следственный комитет.

В субботу, 6 декабря, Минобороны сообщило о пяти сбитых над Ленобластью дронах, их фрагменты искали в течение дня. О пострадавших и разрушениях не сообщали.

Осколки беспилотников находили в районе деревни Глажево Киришского района и около промзоны в Киришах.