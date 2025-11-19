 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В МИДе сообщили, что союз России с КНДР не угрожает Южной Корее

Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press)

Военно-техническое сотрудничество России и КНДР развивается в соответствии с международными обязательствами и направлено на взаимное укрепление безопасности стран. Правительство Кореи не должно испытывать угрозу от этого союза, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков в интервью «Пир-центру».

В ответ на вопрос о возобновлении обсуждения темы ядерного нераспространения по отношению к КНДР Рябков сообщил, что у России и Северной Кореи сложились «глубокие, союзнические отношения», которые «не угрожают кому-либо».

«Они не угрожают Республике Корея», — сказал Рябков.

В КНДР сообщили о новых военных переговорах с Россией
Политика
Виктор&nbsp;Горемыкин во время визита в&nbsp;Пхеньян

Он отметил, что сотрудничество в военной отрасли развивается в соответствии с внутренними законами и международными обязательствами государств. Поэтому в Республике Корея не должны испытывать озабоченность по поводу этого союза.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Россия и КНДР подписали в июне 2024 года. Он предусматривает в том числе взаимную военную помощь в случае агрессии против одной из сторон. Власти Южной Кореи осудили договор как угрозу национальной безопасности и нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, Сеул предупредил о негативном влиянии договора на отношения с Москвой.

Замминистра обороны России заверил, что взаимодействие Москвы и Пхеньяна не направлено против кого бы то ни было, если эти страны сами не являются агрессорами. Об этом же заявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что договор о взаимопомощи был заключен в связи с истечением срока действия предыдущего и не является новым.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит

Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией

Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича

Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США

Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления

Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях
Авторы
Теги
Александр Корчуганов
КНДР Россия
Материалы по теме
Производитель лекарств на травах от ВИЧ из КНДР решил выйти в Россию
Бизнес
Экс-президента Южной Кореи обвинили в пособничестве КНДР
Политика
Япония выразила протест КНДР в связи с запуском баллистической ракеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (-0,49) Инвестиции, 10:03 Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 81,05 (-0,08) Инвестиции, 10:03
Дочка ЛУКОЙЛа Teboil объявила о закрытии АЗС в Финляндии Экономика, 13:49
BZ узнал о планах новых властей Чехии оставить Украину без боеприпасов Политика, 13:46
Недобросовестная конкуренция и рост цен. Чем грозит создание рейтинга автошкол в России Авто, 13:45
Самолет с Плющенко и его учениками не смог сесть в Омске из-за тумана Спорт, 13:42
Уголовное дело против Евгения Чичваркина направили в суд Мнение, 13:39
МИД Польши обвинил президента в подготовке к выходу из ЕС Политика, 13:38
Захарова рассказала, как Россия ответит на закрытие консульства в Польше Политика, 13:38
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Хинштейн сообщил об ударах ВСУ по объекту энергетики в Курской области Политика, 13:37
В Черном море уничтожены два безэкипажных катера ВСУ Политика, 13:33
«Диасофт» открыл доступ к бесплатной версии СУБД Digital Q.DataBase РБК Компании, 13:30
Минтранс раскрыл сроки испытания пассажирских беспилотников Общество, 13:25
Польша дала России месяц на то, чтобы закрыть генконсульство Политика, 13:23
До 63%: сколько жилья в новостройках курортов России покупают приезжие Недвижимость, 13:22
Минобороны сообщило об отбитых попытках ВСУ прорваться к реке Оскол Политика, 13:17