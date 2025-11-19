В МИДе сообщили, что союз России с КНДР не угрожает Южной Корее
Военно-техническое сотрудничество России и КНДР развивается в соответствии с международными обязательствами и направлено на взаимное укрепление безопасности стран. Правительство Кореи не должно испытывать угрозу от этого союза, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков в интервью «Пир-центру».
В ответ на вопрос о возобновлении обсуждения темы ядерного нераспространения по отношению к КНДР Рябков сообщил, что у России и Северной Кореи сложились «глубокие, союзнические отношения», которые «не угрожают кому-либо».
«Они не угрожают Республике Корея», — сказал Рябков.
Он отметил, что сотрудничество в военной отрасли развивается в соответствии с внутренними законами и международными обязательствами государств. Поэтому в Республике Корея не должны испытывать озабоченность по поводу этого союза.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Россия и КНДР подписали в июне 2024 года. Он предусматривает в том числе взаимную военную помощь в случае агрессии против одной из сторон. Власти Южной Кореи осудили договор как угрозу национальной безопасности и нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, Сеул предупредил о негативном влиянии договора на отношения с Москвой.
Замминистра обороны России заверил, что взаимодействие Москвы и Пхеньяна не направлено против кого бы то ни было, если эти страны сами не являются агрессорами. Об этом же заявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что договор о взаимопомощи был заключен в связи с истечением срока действия предыдущего и не является новым.
