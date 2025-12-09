 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи со смертью посла России в КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину и посольству России в Пхеньяне в связи со смертью российского посла в КНДР Александра Мацегоры. Об этом сообщает радиостанция «Голос Кореи».

«Генеральный секретарь ТПК (Трудовой партии Кореи. — РБК) и Председатель Государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын прислал телеграмму с выражением соболезнования Президенту России Владимиру Владимировичу Путину связи с тем, что 6 декабря 2025 года скончался Чрезвычайный и Полномочный посол России в Пхеньяне А. И. Мацегора", - сказано в сообщении.

Умер посол России в КНДР Александр Мацегора
Политика
Александр Мацегора

Мацегора умер 6 декабря в возрасте 70-ти лет. Он занимал пост посла с 2014 года, ранее работал заместителем директора первого департамента Азии в МИДе и долгое время был связан с Северной Кореей, в том числе работой в советском торгпредстве и советником-посланником посольства России в КНДР. Он владел корейским и английским языками, имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса, а в 2024 году был награжден орденом Александра Невского. При нем Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, включающий военно-техническое сотрудничество и взаимную помощь в случае агрессии.

